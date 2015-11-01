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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Афипс - Биолог-Новокубанск
Афипс - Биолог-Новокубанск: обзор матча 01 ноября 2015
Афипс
01.11.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
3 : 0
Завершен
Биолог-Новокубанск
4'
С. Ваниев
22'
А. Маслевский
90+1'
С. Бабенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Афипс - Биолог-Новокубанск
ГОЛ! 3:0!
С. Бабенко
90'
+1
Замена
Ю. Иванов
️️️️
М. Петрук
90'
Замена
О. Ещенко
️️️️
А. Маслевский
87'
75'
Замена
В. Руденко
️️️️
Е. Левин
73'
Желтая карточка
С. Камынин
Желтая карточка
С. Ваниев
54'
54'
Замена
Р. Гомлешко
️️️️
Е. Гаврилов
26'
Замена
С. Камынин
️️️️
Ю. Дмитриенко
ГОЛ! 2:0!
А. Маслевский
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Ваниев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
95
Артем Кирьян
ЦЗ
25
Олег Правило
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
18
Максим Петрук
ЦП
22
Филипп Черкасов
ЦП
9
Станислав Ваниев
ЦП
23
Артем Маслевский
ЦФ
9
Сергей Бабенко
ЦФ
Биолог-Новокубанск
12
Владислав Шевченко
ВР
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
8
Антон Никифоров
ЦЗ
2
Михаил Анохин
ЦЗ
26
Денис Гудаев
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
2
Егор Левин
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
26
Егор Гаврилов
ЦФ
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
77
Виталий Ижик
ЦЗ
10
Олег Ещенко
ЦП
25
Юрий Иванов
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
Биолог-Новокубанск
27
Роман Ковалев
ВР
6
Александр Борисов
ЛЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
15
Даниил Хворостов
ЦП
17
Сергей Камынин
ЦП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
3-2-3-2
1
Шамрин
44
Золотов
75
Дрампов
3
Юдин
25
Правило
95
Кирьян
18
Петрук
22
Черкасов
9
Ваниев
9
Бабенко
23
Маслевский
4-5-1
12
Шевченко
8
Никифоров
2
Анохин
26
Гудаев
12
Дмитриенко
14
Галкин
5
Халваши
57
Акимов
14
Кириченко
2
Левин
26
Гаврилов
23
Маслевский
10
Ещенко
10
Ещенко
23
Маслевский
18
Петрук
25
Иванов
25
Иванов
18
Петрук
2
Левин
19
Руденко
19
Руденко
2
Левин
12
Дмитриенко
17
Камынин
17
Камынин
12
Дмитриенко
26
Гаврилов
80
Гомлешко
80
Гомлешко
26
Гаврилов
Остались в запасе
Афипс
Биолог-Новокубанск
16
Владимир Чуев
ВР
77
Виталий Ижик
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
6
Александр Борисов
ЛЗ
15
Даниил Хворостов
ЦП
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
27
Роман Ковалев
ВР
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
77
Виталий Ижик
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
Остались в запасе
6
Александр Борисов
ЛЗ
15
Даниил Хворостов
ЦП
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
27
Роман Ковалев
ВР
Статистика матча Афипс - Биолог-Новокубанск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Андрей-Арена
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