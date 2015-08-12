Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Биолог-Новокубанск - Афипс
Биолог-Новокубанск - Афипс: обзор матча 12 августа 2015
Биолог-Новокубанск
12.08.2015, среда, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
0 : 1
Завершен
Афипс
73'
Е. Левин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Биолог-Новокубанск - Афипс
83'
Замена
А. Ешугов
️️️️
К. Белов
Замена
Ю. Дмитриенко
️️️️
В. Кириченко
79'
77'
Замена
М. Мулляр
️️️️
В. Ижик
Желтая карточка
С. Камынин
75'
73'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Е. Левин
66'
Замена
О. Ещенко
️️️️
И. Семенов
Замена
Е. Гаврилов
️️️️
Н. Акимов
60'
Замена
Ю. Иванов
️️️️
Н. Галкин
60'
46'
Замена
А. Коденец
️️️️
Ф. Черкасов
26'
Замена
К. Белов
️️️️
С. Бабенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Биолог-Новокубанск
27
Роман Ковалев
ВР
15
Даниил Соколов
ЦЗ
7
Олег Шмойлов
ЦЗ
26
Денис Гудаев
ЦЗ
2
Егор Левин
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
17
Сергей Камынин
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
4
Максим Фаринов
ЦП
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
95
Артем Кирьян
ЦЗ
15
Роман Хибаба
ЦЗ
77
Виталий Ижик
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
22
Филипп Черкасов
ЦП
9
Станислав Ваниев
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
23
Артем Маслевский
ЦФ
9
Сергей Бабенко
ЦФ
Биолог-Новокубанск
30
Андрей Мишкевич
ВР
6
Александр Борисов
ЛЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
25
Юрий Иванов
ЦП
15
Даниил Хворостов
ЦП
26
Егор Гаврилов
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
37
Александр Коденец
ЦЗ
4
Михаил Мулляр
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
9
Алий Ешугов
ЦП
3-5-2
27
Ковалев
15
Соколов
7
Шмойлов
26
Гудаев
17
Камынин
14
Галкин
57
Акимов
4
Фаринов
5
Халваши
14
Кириченко
2
Левин
4-4-2
1
Шамрин
15
Хибаба
77
Ижик
3
Юдин
95
Кирьян
8
Семенов
9
Ваниев
18
Петрук
22
Черкасов
9
Бабенко
23
Маслевский
14
Кириченко
12
Дмитриенко
12
Дмитриенко
14
Кириченко
57
Акимов
26
Гаврилов
26
Гаврилов
57
Акимов
14
Галкин
25
Иванов
25
Иванов
14
Галкин
22
Черкасов
37
Коденец
37
Коденец
22
Черкасов
9
Бабенко
6
Белов
6
Белов
9
Бабенко
77
Ижик
4
Мулляр
4
Мулляр
77
Ижик
8
Семенов
10
Ещенко
10
Ещенко
8
Семенов
Белов
9
Ешугов
9
Ешугов
Белов
Остались в запасе
Биолог-Новокубанск
Афипс
6
Александр Борисов
ЛЗ
15
Даниил Хворостов
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
30
Андрей Мишкевич
ВР
16
Владимир Чуев
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
Остались в запасе
6
Александр Борисов
ЛЗ
15
Даниил Хворостов
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
30
Андрей Мишкевич
ВР
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
Статистика матча Биолог-Новокубанск - Афипс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Биолог
Новости команд
Все
Биолог-Новокубанск
Афипс
Защитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
1
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
2023.07.17 07:38
3
«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ
2018.05.14 22:04
2
Защитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
1
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
2023.07.17 07:38
3
Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира
2016.08.24 18:37
2
«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ
2018.05.14 22:04
2
Форвард «Афипса» Калмыков ростом 194 сантиметра перешел в «Анжи»
2017.12.30 15:33
2
Товарищеский матч. «Краснодар» минимально обыграл «Афипс»
2016.06.28 20:08
Шандао доволен ничейным результатом товарищеского матча
2015.11.16 11:16
Потенциальный инвестор «Кубани»: «Пока в клубе существует двоевластие, помочь нереально»
2015.09.11 06:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+