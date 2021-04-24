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Бурги
Статистика
Бурги - статистика
Завершил карьеру
29 октября 1993 (32)
#18 | Нападающий
184 см | 71 кг
Испания
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Испания. Примера 2016/2017
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Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1 : 1
24.04.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
2 : 1
21.04.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
0 : 0
10.04.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1 : 0
21.03.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 1
13.03.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
3 : 2
08.03.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 1
27.02.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
21.02.2021
Алавес
70' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5 : 1
13.02.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1 : 0
05.02.2021
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
0 : 0
31.01.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
1 : 4
23.01.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 2
19.01.2021
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 2
03.01.2021
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1 : 1
31.12.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 1
31.10.2020
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
0 : 2
25.10.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
1 : 0
04.10.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
3 : 1
30.09.2020
Алавес
Был в запасе
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