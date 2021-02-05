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    Бурги - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Хорхе
    Фамилия Франко
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 октября 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Вес 71
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    21.04.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Вильярреал (Вильярреал)
    10.04.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    21.03.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    13.03.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Кадис (Кадис)
    08.03.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    27.02.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Осасуна (Памплона)
    21.02.2021 70' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    13.02.2021 Был в запасе Барселона (Барселона) 5:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    05.02.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    31.01.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    23.01.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:4 Реал (Мадрид)
    19.01.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Севилья (Севилья)
    03.01.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    31.12.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    31.10.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Барселона (Барселона)
    25.10.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    04.10.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    30.09.2020 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
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