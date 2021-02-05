Бурги - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Франко
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|71
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Франко
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|08.03.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|21.02.2021
|70' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|5:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|05.02.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|23.01.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|31.12.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)