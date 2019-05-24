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Клаудио Бове
Статистика
Клаудио Бове - статистика
Завершил карьеру
16 апреля 1988 (38)
#12 | Нападающий
174 см | 66 кг
Франция | Гваделупа
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Франция. Кубок 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
16
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
0 : 1
24.05.2019
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
4 : 0
18.05.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
0 : 1
13.04.2019
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
2 : 0
06.04.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0 : 5
16.03.2019
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
3 : 1
10.03.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Кан
1 : 2
02.03.2019
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1 : 1
24.02.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0 : 0
17.02.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
0 : 1
13.02.2019
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1 : 0
09.02.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
2 : 0
27.01.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
1 : 3
11.01.2019
Лилль
1' - 65'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
2 : 1
18.12.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
2 : 2
09.12.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1 : 2
05.12.2018
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
1 : 1
01.12.2018
Кан
1' - 90'
62'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0 : 1
24.11.2018
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
0 : 0
11.11.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1 : 2
03.11.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 0
27.10.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0 : 0
20.10.2018
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
07.10.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1 : 0
29.09.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
2 : 2
26.09.2018
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
2 : 1
22.09.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
2 : 2
15.09.2018
Лион
1' - 90'
53'
Франция. Лига 1, 4 тур
Дижон
0 : 2
01.09.2018
Кан
Был в запасе
90'
80'
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