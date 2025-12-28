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Баия
Виллиан Жозе
Новости
€ 1,20 млн
Виллиан Жозе - новости
Баия
23 ноября 1991 (34)
#12 | Нападающий
186 см | 81 кг
Бразилия
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Публикации
Экс-директор «Спартака» прояснил, почему у Виллиана Жозе не получилось в клубе
28 марта
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Мостового спросили про возможный трансфер Виллиана Жозе в «Реал»: «Это кто?»
2025.06.05 19:05
Экс-форвард «Спартака» Виллиан Жозе – в шорт-листе «Реала»
2025.06.05 15:21
3
Бывший спартаковец принес «Баие» победу в матче Кубка Либертадорес и лидерство в группе
2025.04.25 09:14
2
Видео
Экс-спартаковец Виллиан Жозе забил «Барселоне» – это его 2-й гол за неделю
2025.02.15 23:25
10
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
2025.01.29 10:01
1
Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно
2025.01.16 16:22
3
Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»
2025.01.16 13:17
1
Экс-гендиректор «Спартака» высказался о возможности аренды Соболева
2025.01.15 10:26
18
Мостовой отказался критиковать «Спартак» за Виллиана Жозе
2025.01.15 08:12
3
Виллиан Жозе тремя словами отреагировал на уход из «Спартака»
2025.01.15 05:30
5
Фото
Экс-спартаковец Виллиан Жозе подписал контракт с новым клубом
2025.01.14 22:45
1
Ловчев назвал грубейшую ошибку «Спартака»
2025.01.14 19:19
5
Юран отреагировал на уход Виллиана Жозе из «Спартака»
2025.01.14 18:27
7
Мостовой оценил решение «Спартака» расторгнуть контракт с Виллианом Жозе
2025.01.14 16:16
2
Реакция Ещенко на уход Виллиана Жозе из «Спартака»
2025.01.14 15:30
2
«Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе, купленным полгода назад за 2 миллиона
2025.01.14 13:35
43
Виллиан Жозе прибыл в Бразилию для завершения перехода в «Баию»
2025.01.11 20:39
6
Мостовой не считает покупку Виллиана Жозе провальной: «В чем провал-то?»
2025.01.10 17:15
1
«Спартак» не расторг контракт с Виллианом Жозе
2025.01.10 12:43
7
«Спартак» бесплатно отпустит Виллиана Жозе
2025.01.10 11:25
11
Шикунов призвал молиться за уход Виллиана Жозе из «Спартака»
2025.01.09 11:14
5
«Спартак» заработает на Виллиане Жозе
2025.01.08 22:31
20
Стало известно, куда Виллиан Жозе уйдет из «Спартака»
2025.01.08 16:16
5
Дьяков определил четырех футболистов, от которых «Спартак» должен избавиться
2025.01.08 15:15
23
Назван новый претендент на Виллиана Жозе
2025.01.08 10:43
11
Форварда «Спартака» зовут в Турцию
2025.01.06 17:17
9
Глушаков – об игроке «Спартака»: «Это кто?»
2025.01.03 14:58
2
Амарал объяснил ценность Виллиана Жозе для «Спартака»
2025.01.02 20:00
31
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10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
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Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
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Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
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Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
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«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
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15:05
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
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Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
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