Виллиан Жозе - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Виллиан Жозе
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Виллиан Жозе
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|80' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Бетис
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|71' - 90'
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|24.02.2023
|85' - 90'
|Эльче
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|90'
|18.02.2023
|81' - 90'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|18
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|71' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|24.02.2023
|85' -90'
|Эльче (Эльче)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|90'
|18.02.2023
|81' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|01.02.2023
|77' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|28.01.2023
|87' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|21.01.2023
|81' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|08.01.2023
|68' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|29.12.2022
|66' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.11.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|06.11.2022
|90' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|30.10.2022
|89' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|19.10.2022
|1' -68'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|16.10.2022
|85' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.10.2022
|80' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|02.10.2022
|46' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|18.09.2022
|65' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|11.09.2022
|90' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|03.09.2022
|71' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)