Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Виллиан Жозе - статистика

Баия
23 ноября 1991 (34)
#12 | Нападающий
186 см | 81 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
22
3/-1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
21.09.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 2
23.08.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
2 : 0
18.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коритиба
3 : 2
26.05.2026
Баия
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
1' - 34'
33'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
1' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
3 : 0
02.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
1' - 59'
23'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
1' - 62'
5, 45'
5'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
1 : 1
06.02.2026
Флуминенсе
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
1' - 64'
45'
Главные новости
Фото10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
2
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
4
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
9
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
6
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
48
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+