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    Исаак Саксесс - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Исаак
    Фамилия Саксесс
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 1996 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 86' Эмполи 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 26 тур
    04.03.2023 1' - 65' Аталанта 0:0 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 1' - 66' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    22'
    18.02.2023 61' - 90' Интер 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 72' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 26 0 5 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -86' Эмполи (Эмполи) 0:1 Удинезе (Удине)
    04.03.2023 1' -65' Аталанта (Бергамо) 0:0 Удинезе (Удине)
    26.02.2023 1' -66' Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    22'
    18.02.2023 61' -90' Интер (Милан) 3:1 Удинезе (Удине)
    12.02.2023 72' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    05.02.2023 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    30.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    22.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    15.01.2023 1' -84' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    10'
    07.01.2023 1' -70' Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    54'
    04.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    12.11.2022 26' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    79'
    08.11.2022 1' -85' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    43' 72'
    04.11.2022 64' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    68'
    30.10.2022 1' -76' Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2022 1' -65' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    32'
    16.10.2022 63' -90' Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    09.10.2022 64' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2022 1' -58' Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 69' -90' Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    11.09.2022 1' -67' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 1' -63' Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    31.08.2022 65' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    26.08.2022 68' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    20.08.2022 1' -68' Удинезе (Удине) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    13.08.2022 1' -67' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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