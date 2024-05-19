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Аль-Васл
Исаак Саксесс
Статистика
Исаак Саксесс - статистика
Аль-Васл
Завершил карьеру
7 января 1996 (30)
#90 | Нападающий
178 см
Нигерия
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Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
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Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
27
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
1 : 1
19.05.2024
Эмполи
1' - 7'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
0 : 2
13.05.2024
Удинезе
1' - 67'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
06.05.2024
Наполи
53' - 90'
90'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
1 : 1
28.04.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1 : 0
20.04.2024
Удинезе
90' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1 : 2
08.04.2024
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
01.04.2024
Удинезе
89' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
0 : 2
16.03.2024
Торино
76' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
1 : 2
11.03.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 1
02.03.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2 : 0
24.02.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 1
18.02.2024
Кальяри
79' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
0 : 1
12.02.2024
Удинезе
77' - 90'
89'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
76' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
58' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
67' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
3 : 0
30.12.2023
Болонья
87' - 90'
90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 1
23.12.2023
Удинезе
78' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 2
17.12.2023
Сассуоло
90' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
3 : 3
03.12.2023
Верона
1' - 7'
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
3 : 1
26.11.2023
Удинезе
1' - 90'
28'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
1 : 1
12.11.2023
Аталанта
1' - 82'
31'
31'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 1
04.11.2023
Удинезе
1' - 84'
Италия. Серия А, 10 тур
Монца
1 : 1
29.10.2023
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1 : 1
23.10.2023
Лечче
1' - 76'
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 0
06.10.2023
Удинезе
63' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
2 : 2
01.10.2023
Дженоа
1' - 58'
43'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
4 : 1
27.09.2023
Удинезе
58' - 90'
81'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 2
24.09.2023
Фиорентина
63' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
0 : 0
17.09.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0 : 0
02.09.2023
Фрозиноне
67' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Салернитана
1 : 1
28.08.2023
Удинезе
75' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0 : 3
20.08.2023
Ювентус
66' - 90'
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