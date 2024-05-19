Статистика по турнирам

Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015