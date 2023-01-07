Исаак Саксесс - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Саксесс
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Саксесс
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 86'
|Эмполи
|0:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 26 тур
|04.03.2023
|1' - 65'
|Аталанта
|0:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 66'
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|22'
|18.02.2023
|61' - 90'
|Интер
|3:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|72' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|26
|0
|5
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -86'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|04.03.2023
|1' -65'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|26.02.2023
|1' -66'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|22'
|18.02.2023
|61' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|12.02.2023
|72' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|05.02.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|30.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Верона (Верона)
|22.01.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|15.01.2023
|1' -84'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|10'
|07.01.2023
|1' -70'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|54'
|04.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.11.2022
|26' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|79'
|08.11.2022
|1' -85'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|43' 72'
|04.11.2022
|64' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|68'
|30.10.2022
|1' -76'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2022
|1' -65'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|32'
|16.10.2022
|63' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|09.10.2022
|64' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2022
|1' -58'
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|69' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Интер (Милан)
|11.09.2022
|1' -67'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|1' -63'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|31.08.2022
|65' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|26.08.2022
|68' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|20.08.2022
|1' -68'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|13.08.2022
|1' -67'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)