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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лечче
Удинезе - Лечче: обзор матча 23 октября 2023
Удинезе
23.10.2023, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Лечче
49'
Ф. Товен (П)
83'
Р. Пикколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Лечче
Желтая карточка
Ф. Эбоселе
90'
+1
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
90'
+1
84'
Желтая карточка
В. Жандре
83'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пикколи
Пас отдал
Н. Сансоне
80'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
М. Каба
Желтая карточка
Ф. Товен
77'
77'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Крстович
77'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Г. Стрефецца
Замена
М. Пайеро
️️️️
Р. Перейра
76'
Замена
Л. Лукка
️️️️
И. Саксесс
76'
75'
Желтая карточка
П. Доргу
72'
Желтая карточка
Ф. Башкиротто
72'
Желтая карточка
М. Понграчич
67'
Замена
П. Доргу
️️️️
А. Галло
67'
Замена
Л. Банда
️️️️
Р. Уден
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Товен
49'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
Ж. Феррейра
46'
34'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
Желтая карточка
К. Кабаселе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
15
Уолес
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
24
Йеппе Корфицен
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-3-3-1
16
Сильвестри
15
Бийол
27
Кабаселе
13
Феррейра
11
Камара
15
Уолес
18
Перес
10
Самарджич
37
Перейра
10
Товен
90
Саксесс
4-2-2-2
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
5
Понграчич
25
Галло
20
Рамадани
77
Каба
7
Стрефецца
10
Уден
90
Крстович
11
Альмквист
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
13
Феррейра
2
Эбоселе
2
Эбоселе
13
Феррейра
37
Перейра
22
Пайеро
22
Пайеро
37
Перейра
90
Саксесс
20
Лукка
20
Лукка
90
Саксесс
25
Галло
13
Доргу
13
Доргу
25
Галло
77
Каба
16
Гонсалес
16
Гонсалес
77
Каба
7
Стрефецца
11
Сансоне
11
Сансоне
7
Стрефецца
10
Уден
19
Банда
19
Банда
10
Уден
90
Крстович
91
Пикколи
91
Пикколи
90
Крстович
Остались в запасе
Удинезе
Лечче
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Йеппе Корфицен
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Йеппе Корфицен
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Удинезе - Лечче
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
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Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
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