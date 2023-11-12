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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 12 ноября 2023
Удинезе
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
44'
Уолес
90+2'
Эдерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Аталанта
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Эдерсон
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
89'
Желтая карточка
М. де Рон
83'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Э. Хольм
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Самарджич
83'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Земура
83'
Замена
Л. Лукка
️️️️
И. Саксесс
82'
Желтая карточка
Я. Бийол
77'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Ж. Феррейра
77'
Замена
З. Ловрич
️️️️
М. Пайеро
71'
65'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
М. Баккер
59'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
51'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Х. Хатебур
46'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Л. Муриэль
46'
Замена
А. Лукман
️️️️
М. Пашалич
ГОЛ! 1:0!
Уолес
Пас отдал
Л. Самарджич
44'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
42'
38'
Желтая карточка
Х. Хатебур
Пенальти не реализован!
И. Саксесс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
(К)
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Вивальду
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
13
Феррейра
15
Бийол
18
Перес
33
Земура
15
Уолес
2
Эбоселе
22
Пайеро
37
Перейра
10
Самарджич
90
Саксесс
4-2-1-2-1
29
Карнесекки
33
Хатебур
23
Колашинац
19
Джимсити
5
Баккер
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Эдерсон
59
Миранчук
8
Пашалич
10
Муриэль
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
13
Феррейра
31
Кристенсен
31
Кристенсен
13
Феррейра
22
Пайеро
4
Ловрич
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Самарджич
10
Товен
10
Товен
10
Самарджич
90
Саксесс
20
Лукка
20
Лукка
90
Саксесс
33
Хатебур
3
Хольм
3
Хольм
33
Хатебур
Хольм
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
Хольм
5
Баккер
20
Цортеа
20
Цортеа
5
Баккер
8
Пашалич
11
Лукман
11
Лукман
8
Пашалич
10
Муриэль
9
Скамакка
9
Скамакка
10
Муриэль
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
9
Вивальду
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
Dacia Arena, Udine
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