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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 01 октября 2023
Удинезе
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
23'
Л. Лукка
90+1'
А. Маттурро (АГ)
14'
А. Гюдмюндссон
41'
А. Гюдмюндссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Дженоа
90'
+6
Желтая карточка
М. Френдруп
Красная карточка
З. Ловрич
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Маттурро
90'
+1
87'
Замена
А. Маттурро
️️️️
А. Гюдмюндссон
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Т. Кристенсен
81'
78'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
М. Ретеги
78'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Р. Хапс
67'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Р. Малиновский
Замена
М. Пайеро
️️️️
Уолес
64'
Замена
Ф. Товен
️️️️
И. Саксесс
58'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Р. Перейра
58'
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
46'
Желтая карточка
И. Саксесс
43'
41'
ГОЛ! 1:2!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
М. Ретеги
Желтая карточка
Р. Перейра
35'
23'
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
Л. Лукка
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
М. Френдруп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Удинезе
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
18
Перес
15
Бийол
31
Кристенсен
11
Камара
15
Уолес
2
Эбоселе
4
Ловрич
37
Перейра
20
Лукка
90
Саксесс
3-2-2-2-1
1
Мартинес
13
Бани
22
Васкес
5
Де Винтер
3
Дрэгушин
5
Хапс
25
Френдруп
2
Торсбю
80
Гюдмюндссон
17
Малиновский
32
Ретеги
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
31
Кристенсен
13
Феррейра
13
Феррейра
31
Кристенсен
15
Уолес
22
Пайеро
22
Пайеро
15
Уолес
37
Перейра
10
Самарджич
10
Самарджич
37
Перейра
90
Саксесс
10
Товен
10
Товен
90
Саксесс
80
Гюдмюндссон
28
Маттурро
28
Маттурро
80
Гюдмюндссон
17
Малиновский
10
Кутлу
10
Кутлу
17
Малиновский
5
Хапс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
5
Хапс
32
Ретеги
47
Пушкаш
47
Пушкаш
32
Ретеги
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Удинезе - Дженоа
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
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