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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Удинезе
Салернитана - Удинезе: обзор матча 28 августа 2023
Салернитана
28.08.2023, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
72'
Б. Диа
57'
Л. Самарджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Удинезе
90'
+5
Замена
Д. Кина
️️️️
Ф. Товен
90'
+4
Желтая карточка
Уолес
Желтая карточка
А. Кандрева
90'
+4
Замена
М. Леговски
️️️️
Г. Кастанос
85'
82'
Замена
О. Саррага
️️️️
З. Ловрич
81'
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
75'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
Ж. Феррейра
75'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Л. Лукка
ГОЛ! 1:1!
Б. Диа
Пас отдал
А. Кандрева
72'
70'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
Желтая карточка
Л. Пирола
65'
Желтая карточка
Д. Брадарич
64'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
П. Маццокки
62'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Э. Ботхейм
62'
Желтая карточка
Э. Ботхейм
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. Самарджич
Пас отдал
Л. Лукка
55'
Желтая карточка
К. Кабаселе
Замена
А. Мартегани
️️️️
Э. Бохинен
53'
49'
Желтая карточка
З. Ловрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
21
Агустин Мартегани
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
79
Давид Пейчич
АП
9
Вивальду
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-4-2
13
Очоа
5
Ловато
23
Гьембер
5
Пирола
2
Маццокки
29
Кулибали
32
Бохинен
20
Кастанос
87
Кандрева
22
Диа
22
Ботхейм
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
27
Кабаселе
15
Бийол
18
Перес
13
Феррейра
15
Уолес
11
Камара
4
Ловрич
10
Товен
10
Самарджич
20
Лукка
2
Маццокки
6
Брадарич
6
Брадарич
2
Маццокки
32
Бохинен
21
Мартегани
21
Мартегани
32
Бохинен
20
Кастанос
6
Леговски
6
Леговски
20
Кастанос
22
Ботхейм
77
Кабрал
77
Кабрал
22
Ботхейм
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
13
Феррейра
2
Эбоселе
2
Эбоселе
13
Феррейра
4
Ловрич
6
Саррага
6
Саррага
4
Ловрич
10
Товен
8
Кина
8
Кина
10
Товен
20
Лукка
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Лукка
Остались в запасе
Салернитана
Удинезе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
99
Эдоардо Пьяна
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
79
Давид Пейчич
АП
11
Марле Аке
ЛВ
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
79
Давид Пейчич
АП
11
Марле Аке
ЛВ
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Салернитана - Удинезе
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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