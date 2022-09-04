Никос Вергос - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Никос
|Фамилия
|Вергос
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1996 (27 лет)
|Рост
|183
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€ 500
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|Имя
|Никос
|Фамилия
|Вергос
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.10.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|77' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|16.10.2022
|79' -90'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|09.10.2022
|74' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|01.10.2022
|86' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Хартберг (Хартберг)
|10.09.2022
|71' -90'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|85'
|28.08.2022
|1' -56'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|15'
|21.08.2022
|69' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|79'
|14.08.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|46' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.07.2022
|78' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)