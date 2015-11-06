|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|24
|9
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2016
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.04.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:4
|Динамо (мол) (Москва)
|52' 56'
|16.04.2016
|1' -75'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.03.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|13.03.2016
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.03.2016
|1' -75'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:6
|Динамо (мол) (Москва)
|48' 65'
|03.12.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.11.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|38' 77'
|06.11.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|01.11.2015
|63' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|24.10.2015
|65' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|70'
|16.10.2015
|1' -78'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|03.10.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3'
|26.09.2015
|1' -62'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|54'
|20.09.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|12.09.2015
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:0
|Динамо (мол) (Москва)
|90'
|28.08.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.08.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|15.08.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.08.2015
|1' -82'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|15'
|01.08.2015
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|24.07.2015
|1' -75'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|18.07.2015
|1' -84'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)