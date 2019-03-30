Патрик Твумаси - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Твумаси
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Твумаси
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|12.05.2019
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|90'
|04.05.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|23.04.2019
|71' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|19.04.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|07.04.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Леганес (Леганес)
|87'
|04.04.2019
|67' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:4
|Атлетико (Мадрид)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:3
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.01.2019
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|12.01.2019
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:5
|Алавес (Витория-Гастейс)
|16.09.2018
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)