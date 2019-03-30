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    Патрик Твумаси - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Патрик
    Фамилия Твумаси
    Команда Газиантеп
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 67
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Жирона (Жирона)
    12.05.2019 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    90'
    04.05.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    27.04.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    23.04.2019 71' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Барселона (Барселона)
    19.04.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    13.04.2019 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    07.04.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Леганес (Леганес)
    87'
    04.04.2019 67' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    30.03.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:4 Атлетико (Мадрид)
    16.03.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:3 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.01.2019 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 4:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    12.01.2019 Был в запасе Жирона (Жирона) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    22.09.2018 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:5 Алавес (Витория-Гастейс)
    16.09.2018 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    02.09.2018 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    25.08.2018 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Бетис (Севилья)
    18.08.2018 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
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