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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Алавес
Барселона - Алавес: обзор матча 18 августа 2018
Барселона
18.08.2018, суббота, 23:15
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
64'
Л. Месси
83'
Ф. Коутиньо
90+2'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Алавес
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
90'
+2
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Бускетс
85'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Артур
83'
Замена
Артур
️️️️
У. Дембеле
77'
71'
Замена
Бурги
️️️️
Р. Собрино
68'
Замена
Борха
️️️️
Джони
68'
Замена
А. Марин
️️️️
Д. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
64'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Н. Семеду
46'
41'
Желтая карточка
Г. Марипан
10'
Желтая карточка
Д. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Джони
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
12
Рафинья
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Малком
ПВ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
27
Антонио Перера
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
27
Семеду
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
4-3-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
3
Марипан
5
Дуарте
16
Торрес
19
Гарсия
22
Вакасо
24
Джони
19
Собрино
11
Гомес
27
Семеду
11
Коутиньо
11
Коутиньо
27
Семеду
5
Бускетс
23
Видаль
23
Видаль
5
Бускетс
10
Дембеле
6
Артур
6
Артур
10
Дембеле
16
Торрес
3
Марин
3
Марин
16
Торрес
19
Собрино
18
Бурги
18
Бурги
19
Собрино
24
Джони
17
Борха
17
Борха
24
Джони
Остались в запасе
Барселона
Алавес
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
27
Антонио Перера
ЦП
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
10
Малком
ПВ
Остались в запасе
27
Антонио Перера
ЦП
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Барселона - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
1 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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