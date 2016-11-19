Юрий Кузьмин - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кузьмин
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кузьмин
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|23
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -82'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.04.2017
|46' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|15.04.2017
|1' -75'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.04.2017
|1' -78'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25'
|31.03.2017
|1' -73'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|27'
|16.03.2017
|1' -76'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|04.12.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.12.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|26.11.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|19.11.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|04.11.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.10.2016
|1' -71'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.10.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|87'
|16.10.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.09.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|24.09.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|69'
|16.09.2016
|1' -78'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|09.09.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.08.2016
|1' -83'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.08.2016
|1' -61'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.08.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|78'
|06.08.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.07.2016
|1' -46'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)