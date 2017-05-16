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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ростов (мол)
Анжи (мол) - Ростов (мол): обзор матча 16 мая 2017
Анжи (мол)
16.05.2017, вторник, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
55'
Т. Рамазанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ростов (мол)
Желтая карточка
М. Магомедов
90'
Замена
К. Закиров
️️️️
Ш. Гайдаров
90'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Ю. Кузьмин
82'
80'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
А. Сорокин
Желтая карточка
Д. Глебов
76'
Замена
З. Юсупов
️️️️
С. Каретник
75'
71'
Желтая карточка
Д. Соловьев
Замена
Р. Исаев
️️️️
Р. Магомедов
69'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Т. Рамазанов
65'
Замена
А. Темуков
️️️️
Г. Аджиев
62'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Д. Щербак
61'
60'
Замена
Д. Дулаев
️️️️
Д. Карнута
ГОЛ! 1:0!
Т. Рамазанов
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
83
Гаджи Аджиев
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Ростов (мол)
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
47
Денис Карнута
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
65
Рустам Исаев
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
52
Арсанбег Муртазалиев
ЦФ
Ростов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
42
Максим Скрынник
ЦП
98
Роман Петров
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
1-1-5-2-1
34
Репин
5
Эльмурзаев
88
Гайдаров
99
Щербак
64
Рамазанов
78
Патахов
86
Джабраилов
31
Каретник
49
Кузьмин
83
Аджиев
11
Магомедов
3-1-5-1
1
Айдаров
19
Тананеев
69
Ковалев
53
Христис
39
Сорокин
47
Карнута
37
Забродин
6
Соболь
60
Нескоромный
47
Сиденко
17
Соловьев
31
Каретник
22
Юсупов
22
Юсупов
31
Каретник
11
Магомедов
65
Исаев
65
Исаев
11
Магомедов
49
Кузьмин
70
Агабалаев
70
Агабалаев
49
Кузьмин
83
Аджиев
9
Темуков
9
Темуков
83
Аджиев
88
Гайдаров
8
Закиров
8
Закиров
88
Гайдаров
99
Щербак
7
Магомедов
7
Магомедов
99
Щербак
64
Рамазанов
15
Глебов
15
Глебов
64
Рамазанов
39
Сорокин
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
39
Сорокин
47
Карнута
84
Дулаев
84
Дулаев
47
Карнута
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ростов (мол)
9
Карим Гираев
ЦФ
67
Алан Ярикбаев
ЦП
52
Арсанбег Муртазалиев
ЦФ
1
Егор Седов
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
Главный тренер
Гамаль Бабаев
77
Сергей Киряков
ЦЗ
42
Максим Скрынник
ЦП
98
Роман Петров
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
67
Алан Ярикбаев
ЦП
52
Арсанбег Муртазалиев
ЦФ
1
Егор Седов
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
Остались в запасе
77
Сергей Киряков
ЦЗ
42
Максим Скрынник
ЦП
98
Роман Петров
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Анжи (мол) - Ростов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Зубов
(Азов)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
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