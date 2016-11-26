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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Анжи (мол)
Ростов (мол) - Анжи (мол): обзор матча 26 ноября 2016
Ростов (мол)
26.11.2016, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 3
Завершен
Анжи (мол)
36'
И. Захаров
65'
Ч. Агабалаев
81'
Д. Щербак
88'
Р. Ходаковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Анжи (мол)
90'
+1
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Щербак
Желтая карточка
Н. Ковалев
90'
88'
ГОЛ! 1:3!
Р. Ходаковский
81'
ГОЛ! 1:2!
Д. Щербак
Замена
Д. Дулаев
️️️️
Р. Ходунов
74'
70'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
65'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Агабалаев
Замена
Д. Соловьев
️️️️
В. Ярошенко
62'
58'
Замена
Б. Рикматуллаев
️️️️
М. Эльмурзаев
57'
Желтая карточка
Д. Щербак
56'
Замена
Р. Ходаковский
️️️️
З. Юсупов
Замена
А. Нескоромный
️️️️
Ф. Кондрюков
55'
41'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
Желтая карточка
А. Соболь
41'
Желтая карточка
И. Захаров
39'
ГОЛ! 1:0!
И. Захаров
36'
Пенальти не реализован!
И. Захаров
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Сергей Айдаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Илья Захаров
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
88
Шахбан Гайдаров
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Ростов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
74
Норик Мкртчян
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
9
Амирхан Темуков
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
3-2-5-1
1
Айдаров
19
Тананеев
69
Ковалев
6
Хут
7
Скопинцев
60
Кондрюков
27
Захаров
37
Забродин
6
Соболь
33
Ярошенко
15
Шаповалов
81
Ходунов
3-4-1-2
1
Седов
74
Донцов
4
Белов
5
Эльмурзаев
22
Юсупов
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
99
Щербак
70
Агабалаев
88
Гайдаров
59
Саидов
81
Ходунов
84
Дулаев
84
Дулаев
81
Ходунов
33
Ярошенко
17
Соловьев
17
Соловьев
33
Ярошенко
60
Кондрюков
60
Нескоромный
60
Нескоромный
60
Кондрюков
99
Щербак
9
Алиев
9
Алиев
99
Щербак
70
Агабалаев
7
Магомедов
7
Магомедов
70
Агабалаев
5
Эльмурзаев
44
Рикматуллаев
44
Рикматуллаев
5
Эльмурзаев
22
Юсупов
68
Ходаковский
68
Ходаковский
22
Юсупов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Анжи (мол)
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
74
Норик Мкртчян
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
Главный тренер
Игорь Гамула
9
Амирхан Темуков
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
74
Норик Мкртчян
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
Остались в запасе
9
Амирхан Темуков
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Ростов (мол) - Анжи (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Локомотив
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