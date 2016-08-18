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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Анжи (мол)
Рубин (мол) - Анжи (мол): обзор матча 18 августа 2016
Рубин (мол)
18.08.2016, четверг, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
90'
М. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Анжи (мол)
ГОЛ! 1:0!
М. Яковлев
90'
85'
Замена
Н. Джарулаев
️️️️
Р. Ходаковский
Замена
М. Яковлев
️️️️
Д. Каменщиков
85'
Замена
Д. Макеев
️️️️
Н. Голдобин
83'
78'
Замена
Т. Патахов
️️️️
С. Джабраилов
Замена
А. Алукаев
️️️️
А. Миронов
72'
Желтая карточка
Н. Михайлов
68'
68'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
Замена
И. Гилязутдинов
️️️️
А. Ковалик
68'
65'
Замена
Б. Рикматуллаев
️️️️
М. Магомедов
61'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Ю. Кузьмин
56'
Желтая карточка
Д. Донцов
38'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
51
Никита Кулалаев
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
68
Роман Ходаковский
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
87
Артур Алукаев
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Анжи (мол)
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
3-3-1-3
1
Акмурзин
40
Гиниятуллин
97
Доронин
82
Михайлов
51
Кулалаев
21
Махатадзе
84
Миронов
97
Голдобин
62
Ковалик
99
Каменщиков
56
Арутюнян
3-1-3-1-2
1
Седов
74
Донцов
5
Эльмурзаев
4
Белов
88
Гайдаров
68
Ходаковский
49
Кузьмин
86
Джабраилов
7
Магомедов
9
Алиев
59
Саидов
62
Ковалик
33
Гилязутдинов
33
Гилязутдинов
62
Ковалик
84
Миронов
87
Алукаев
87
Алукаев
84
Миронов
97
Голдобин
11
Макеев
11
Макеев
97
Голдобин
99
Каменщиков
18
Яковлев
18
Яковлев
99
Каменщиков
49
Кузьмин
22
Юсупов
22
Юсупов
49
Кузьмин
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
86
Джабраилов
78
Патахов
78
Патахов
86
Джабраилов
7
Магомедов
44
Рикматуллаев
44
Рикматуллаев
7
Магомедов
68
Ходаковский
45
Джарулаев
45
Джарулаев
68
Ходаковский
Остались в запасе
Рубин (мол)
Анжи (мол)
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Рубин (мол) - Анжи (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин (мол)
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«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
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2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
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2018.08.17 18:59
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