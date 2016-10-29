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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Краснодар (мол)
Анжи (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 29 октября 2016
Анжи (мол)
29.10.2016, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
4 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
2'
Д. Щербак
59'
М. Магомедов
65'
Т. Джамалутдинов (П)
90'
З. Юсупов
45'
И. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Краснодар (мол)
90'
Замена
В. Манько
️️️️
И. Игнатьев
ГОЛ! 4:1!
З. Юсупов
90'
Замена
С. Алиев
️️️️
Р. Магомедов
85'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Т. Джамалутдинов
73'
71'
Замена
А. Макоев
️️️️
А. Ивашин
71'
Замена
Р. Куражов
️️️️
А. Мацукатов
Замена
А. Темуков
️️️️
Ю. Кузьмин
71'
65'
Желтая карточка
С. Бородин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Джамалутдинов
65'
ГОЛ! 2:1!
М. Магомедов
59'
54'
Желтая карточка
И. Мартынов
Замена
М. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
51'
Желтая карточка
Б. Рикматуллаев
49'
46'
Замена
А. Текучев
️️️️
Н. Бочко
45'
ГОЛ! 1:1!
И. Игнатьев
ГОЛ! 1:0!
Д. Щербак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
78
Тимур Патахов
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Евгений Латышонок
ВР
42
Дмитрий Бубенин
ЦЗ
21
Андрей Текучев
ОП
11
Валерий Манько
ПВ
11
Алим Макоев
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
96
Дмитрий Яськов
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Шафинский
44
Рикматуллаев
74
Донцов
4
Белов
88
Гайдаров
47
Джамалутдинов
99
Щербак
49
Кузьмин
70
Агабалаев
59
Саидов
11
Магомедов
4-4-2
39
Сафонов
23
Бочко
3
Мартынов
4
Бородин
24
Ивашин
15
Мацукатов
47
Уткин
50
Голубев
10
Сергеев
93
Сулейманов
18
Игнатьев
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
49
Кузьмин
9
Темуков
9
Темуков
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
22
Юсупов
22
Юсупов
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
7
Магомедов
7
Магомедов
70
Агабалаев
18
Игнатьев
11
Манько
11
Манько
18
Игнатьев
24
Ивашин
11
Макоев
11
Макоев
24
Ивашин
15
Мацукатов
21
Куражов
21
Куражов
15
Мацукатов
23
Бочко
21
Текучев
21
Текучев
23
Бочко
Остались в запасе
Анжи (мол)
Краснодар (мол)
78
Тимур Патахов
ЦП
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦФ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
96
Дмитрий Яськов
ЦФ
42
Дмитрий Бубенин
ЦЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
78
Тимур Патахов
ЦП
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦФ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Остались в запасе
96
Дмитрий Яськов
ЦФ
42
Дмитрий Бубенин
ЦЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Анжи (мол) - Краснодар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Хомченко-Глуховский
(Астрахань)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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