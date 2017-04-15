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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 15 апреля 2017
Анжи (мол)
15.04.2017, суббота, 11:30
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
90+1'
А. Саидов
19'
П. Кудряшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
К. Закиров
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Саидов
90'
+1
Замена
М. Саидов
️️️️
М. Магомедов
77'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Ю. Кузьмин
75'
Замена
К. Закиров
️️️️
З. Юсупов
70'
67'
Замена
А. Ежов
️️️️
К. Шамаев
Замена
А. Темуков
️️️️
М. Батов
67'
55'
Замена
А. Дмитрюк
️️️️
П. Кудряшов
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Б. Рикматуллаев
53'
Замена
А. Саидов
️️️️
Д. Щербак
53'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Г. Аджиев
46'
38'
Желтая карточка
П. Кудряшов
Желтая карточка
М. Магомедов
33'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
83
Гаджи Аджиев
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
53
Иван Столяров
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
59
Константин Шамаев
ЦП
55
Александр Богомолов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
27
Илья Бурюкин
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
55
Аликади Саидов
ЦЗ
9
Амирхан Темуков
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Егор Любаков
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
58
Артем Ежов
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
2-5-3
16
Шафинский
5
Эльмурзаев
44
Рикматуллаев
83
Аджиев
49
Кузьмин
78
Патахов
17
Батов
99
Щербак
70
Агабалаев
22
Юсупов
7
Магомедов
3-4-2-1
1
Овсянников
53
Столяров
89
Масальский
76
Лозовик
55
Богомолов
14
Цвейба
78
Киселев
59
Шамаев
27
Бурюкин
29
Кудряшов
98
Визнович
44
Рикматуллаев
11
Магомедов
11
Магомедов
44
Рикматуллаев
17
Батов
9
Темуков
9
Темуков
17
Батов
99
Щербак
55
Саидов
55
Саидов
99
Щербак
22
Юсупов
8
Закиров
8
Закиров
22
Юсупов
7
Магомедов
59
Саидов
59
Саидов
7
Магомедов
83
Аджиев
13
Георгиевский
13
Георгиевский
83
Аджиев
49
Кузьмин
25
Агаларов
25
Агаларов
49
Кузьмин
59
Шамаев
58
Ежов
58
Ежов
59
Шамаев
29
Кудряшов
98
Дмитрюк
98
Дмитрюк
29
Кудряшов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кр. Советов (мол)
68
Роман Ходаковский
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
10
Эмрах Набатов
ЦП
1
Егор Любаков
ВР
Остались в запасе
68
Роман Ходаковский
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Остались в запасе
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
10
Эмрах Набатов
ЦП
1
Егор Любаков
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Таран
(Архангельск)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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2020.03.18 15:12
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