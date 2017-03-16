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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Оренбург (мол)
Анжи (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 16 марта 2017
Анжи (мол)
16.03.2017, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург (мол)
45+2'
Д. Макаров (П)
65'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Оренбург (мол)
85'
Замена
А. Матвейчук
️️️️
Д. Макаров
Замена
М. Саидов
️️️️
Ю. Кузьмин
76'
Замена
К. Агаларов
️️️️
М. Магомедов
76'
75'
Замена
М. Кукушкин
️️️️
М. Грибанов
75'
Замена
А. Антоненко
️️️️
Д. Козлов
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Б. Рикматуллаев
71'
Замена
А. Ярикбаев
️️️️
С. Джабраилов
71'
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Козлов
62'
Замена
С. Митренко
️️️️
С. Бреев
Замена
А. Темуков
️️️️
З. Юсупов
58'
Замена
С. Алиев
️️️️
К. Гираев
55'
49'
Замена
Д. Рудаков
️️️️
Д. Ефремов
46'
Замена
И. Алтышев
️️️️
В. Прилепин
46'
Замена
М. Бордачев
️️️️
И. Жунич
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Макаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Оренбург (мол)
9
Александр Руденко
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
89
Станислав Иванов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
77
Денис Макаров
ПВ
81
Максим Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
67
Алан Ярикбаев
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Оренбург (мол)
1
Алексей Кеняйкин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
21
Павел Пикин
ЦЗ
19
Сергей Митренко
ЦП
80
Антон Антоненко
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
93
Михаил Кукушкин
ЦФ
69
Александр Матвейчук
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Седов
5
Эльмурзаев
74
Донцов
44
Рикматуллаев
88
Гайдаров
22
Юсупов
86
Джабраилов
49
Кузьмин
7
Магомедов
59
Саидов
9
Гираев
3-2-2-2-1
9
Руденко
18
Криворучко
70
Хайбуллин
5
Жунич
69
Козлов
99
Прилепин
89
Иванов
23
Бреев
77
Макаров
22
Ефремов
81
Грибанов
44
Рикматуллаев
70
Агабалаев
70
Агабалаев
44
Рикматуллаев
86
Джабраилов
67
Ярикбаев
67
Ярикбаев
86
Джабраилов
22
Юсупов
9
Темуков
9
Темуков
22
Юсупов
9
Гираев
9
Алиев
9
Алиев
9
Гираев
7
Магомедов
7
Агаларов
7
Агаларов
7
Магомедов
22
Ефремов
17
Рудаков
17
Рудаков
22
Ефремов
23
Бреев
19
Митренко
19
Митренко
23
Бреев
69
Козлов
80
Антоненко
80
Антоненко
69
Козлов
99
Прилепин
19
Алтышев
19
Алтышев
99
Прилепин
81
Грибанов
93
Кукушкин
93
Кукушкин
81
Грибанов
77
Макаров
69
Матвейчук
69
Матвейчук
77
Макаров
5
Жунич
26
Бордачев
26
Бордачев
5
Жунич
Остались в запасе
Анжи (мол)
Оренбург (мол)
68
Роман Ходаковский
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
21
Павел Пикин
ЦЗ
99
Владислав Калинин
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
68
Роман Ходаковский
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Остались в запасе
21
Павел Пикин
ЦЗ
99
Владислав Калинин
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Анжи (мол) - Оренбург (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Таран
(Архангельск)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
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Анжи (мол)
Оренбург (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
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