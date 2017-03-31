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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Урал (мол)
Анжи (мол) - Урал (мол): обзор матча 31 марта 2017
Анжи (мол)
31.03.2017, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
4 : 2
Завершен
Урал (мол)
3'
С. Алиев
27'
Ю. Кузьмин
54'
Ч. Агабалаев (П)
55'
Ч. Агабалаев
18'
А. Юсупов
41'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Урал (мол)
Желтая карточка
М. Саидов
90'
+1
Желтая карточка
Б. Рикматуллаев
87'
Замена
К. Закиров
️️️️
З. Юсупов
87'
Желтая карточка
З. Юсупов
83'
Замена
М. Саидов
️️️️
Д. Кудряшов
82'
80'
Замена
В. Бердников
️️️️
К. Кочнев
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
78'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Ю. Кузьмин
73'
68'
Замена
А. Голубцов
️️️️
О. Сулейманов
66'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
В. Блинов
Замена
М. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
66'
ГОЛ! 4:2!
Ч. Агабалаев
55'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ч. Агабалаев
54'
46'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
Р. Панков
46'
Замена
И. Корелин
️️️️
А. Ломакин
46'
Замена
Н. Муромский
️️️️
А. Юсупов
41'
ГОЛ! 2:2!
А. Юсупов
Желтая карточка
Д. Кудряшов
29'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Кузьмин
27'
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
С. Алиев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
88
Юрий Шлеев
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
90
Андрей Лях
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
31
Владислав Блинов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Тарханов
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
55
Аликади Саидов
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Урал (мол)
60
Владислав Полетаев
ВР
97
Александр Шубин
ВР
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Шлеев
74
Донцов
44
Рикматуллаев
5
Эльмурзаев
88
Гайдаров
90
Лях
49
Кузьмин
17
Батов
13
Кудряшов
70
Агабалаев
9
Алиев
3-2-2-2-1
13
Тимофеев
21
Боровков
40
Горин
12
Панков
72
Сулейманов
22
Кочнев
31
Блинов
90
Ломакин
90
Щербаков
99
Глушков
10
Юсупов
70
Агабалаев
7
Магомедов
7
Магомедов
70
Агабалаев
49
Кузьмин
22
Юсупов
22
Юсупов
49
Кузьмин
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
13
Кудряшов
59
Саидов
59
Саидов
13
Кудряшов
Юсупов
8
Закиров
8
Закиров
Юсупов
31
Блинов
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
31
Блинов
72
Сулейманов
43
Голубцов
43
Голубцов
72
Сулейманов
12
Панков
34
Бугуи
34
Бугуи
12
Панков
22
Кочнев
46
Бердников
46
Бердников
22
Кочнев
90
Ломакин
36
Корелин
36
Корелин
90
Ломакин
10
Юсупов
10
Муромский
10
Муромский
10
Юсупов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Урал (мол)
9
Карим Гираев
ЦФ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
55
Аликади Саидов
ЦЗ
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
97
Александр Шубин
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Тарханов
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
55
Аликади Саидов
ЦЗ
34
Никита Репин
ВР
Остались в запасе
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
97
Александр Шубин
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Юрий Тарханов
Статистика матча Анжи (мол) - Урал (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Родионов
(Чехов)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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