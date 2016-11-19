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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Уфа (мол)
Анжи (мол) - Уфа (мол): обзор матча 19 ноября 2016
Анжи (мол)
19.11.2016, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
4 : 1
Завершен
Уфа (мол)
29'
Д. Щербак
47'
Ч. Агабалаев
75'
Р. Ходаковский
86'
С. Алиев
84'
В. Журавлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Уфа (мол)
ГОЛ! 4:1!
С. Алиев
86'
84'
ГОЛ! 3:1!
В. Журавлев
Замена
Р. Исаев
️️️️
М. Саидов
83'
82'
Замена
Н. Попов
️️️️
Е. Романовский
Замена
А. Темуков
️️️️
Ш. Гайдаров
81'
Желтая карточка
Ш. Гайдаров
80'
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Щербак
78'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
75'
ГОЛ! 3:0!
Р. Ходаковский
75'
Замена
Р. Ходаковский
️️️️
Т. Джамалутдинов
66'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Агабалаев
47'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Р. Магомедов
46'
39'
Желтая карточка
Р. Зарипов
ГОЛ! 1:0!
Д. Щербак
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Уфа (мол)
29
Богдан Сарнавский
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
72
Валентин Виденеев
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
65
Рустам Исаев
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Уфа (мол)
77
Михаил Бородько
ВР
69
Никита Попов
ЦЗ
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
3-1-3-1-2
16
Шафинский
74
Донцов
5
Эльмурзаев
4
Белов
88
Гайдаров
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
99
Щербак
70
Агабалаев
59
Саидов
11
Магомедов
3-1-4-2
29
Сарнавский
83
Романовский
57
Хазиев
25
Филин
13
Засеев
96
Юсупов
63
Зарипов
51
Криворог
72
Виденеев
90
Журавлев
77
Зизенков
11
Магомедов
22
Юсупов
22
Юсупов
11
Магомедов
47
Джамалутдинов
68
Ходаковский
68
Ходаковский
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
7
Магомедов
7
Магомедов
70
Агабалаев
99
Щербак
9
Алиев
9
Алиев
99
Щербак
88
Гайдаров
9
Темуков
9
Темуков
88
Гайдаров
59
Саидов
65
Исаев
65
Исаев
59
Саидов
83
Романовский
69
Попов
69
Попов
83
Романовский
Остались в запасе
Анжи (мол)
Уфа (мол)
9
Карим Гираев
ЦФ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Остались в запасе
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Анжи (мол) - Уфа (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Зубов
(Азов)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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