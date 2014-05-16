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Пабло Перес
Статистика
Пабло Перес - статистика
Завершил карьеру
10 августа 1985 (41), Росарио
#11 | Полузащитник
179 см | 71 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2018
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
11
1
2
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1 : 0
16.05.2014
Леванте
1' - 82'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
0 : 1
03.05.2014
Эльче
46' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 0
26.04.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2 : 0
21.04.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
3 : 0
14.04.2014
Малага
1' - 46'
42'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
4 : 1
06.04.2014
Гранада
1' - 69'
37'
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 2
25.03.2014
Эспаньол
1' - 78'
35'
52'
78'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 2
21.03.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 1
15.03.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 2
10.03.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Малага
1 : 1
01.03.2014
Вальядолид
60' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
0 : 0
23.02.2014
Малага
78' - 90'
87'
Испания. Примера, 24 тур
Малага
0 : 1
18.02.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
4 : 1
08.02.2014
Малага
1' - 46'
30'
Испания. Примера, 22 тур
Малага
3 : 2
02.02.2014
Севилья
72' - 90'
84'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
26.01.2014
Малага
1' - 66'
16'
Испания. Примера, 20 тур
Малага
0 : 0
17.01.2014
Валенсия
65' - 90'
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