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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Малага
Райо Вальекано - Малага: обзор матча 08 февраля 2014
Райо Вальекано
08.02.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
4 : 1
Завершен
Малага
26'
Я. Фальке
28'
А. Арбилья
45'
Х. Ларривей (П)
63'
Я. Фальке
72'
А. Яковенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Малага
Желтая карточка
А. Арбилья
84'
Замена
С. Лонго
️️️️
Х. Ларривей
74'
72'
ГОЛ! 4:1!
А. Яковенко
Пас отдал
Н. Амрабат
66'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Хуанми
ГОЛ! 4:0!
Я. Фальке
Пас отдал
Х. Ларривей
63'
Желтая карточка
Н. Мартинес
62'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Рочина
57'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Р. Трасоррас
57'
Желтая карточка
С. Ньигес
53'
52'
Желтая карточка
И. Камачо
46'
Замена
С. Дардер
️️️️
И. Камачо
46'
Замена
Х. Мануэль Касадо
️️️️
П. Перес
45'
Вторая желтая
С. Санчес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Ларривей
45'
30'
Желтая карточка
П. Перес
ГОЛ! 2:0!
А. Арбилья
28'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
Х. Ларривей
26'
16'
Желтая карточка
Антунеш
5'
Желтая карточка
С. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
11
Пабло Перес
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
3-3-2-2
23
Рубен
22
Мартинес
83
Зе Каштру
23
Арбилья
8
Ньигес
15
Баэна
10
Трасоррас
44
Фальке
16
Рочина
11
Ларривей
19
Буэно
4-4-2
13
Кабальеро
20
Санчес
4
Феррейра
2
Ангелери
5
Антунеш
11
Перес
14
Саму
4
Камачо
77
Моралес
7
Хуанми
39
Амрабат
10
Трасоррас
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Трасоррас
16
Рочина
7
Бангура
7
Бангура
16
Рочина
11
Ларривей
9
Лонго
9
Лонго
11
Ларривей
11
Перес
20
Касадо
20
Касадо
11
Перес
4
Камачо
10
Дардер
10
Дардер
4
Камачо
7
Хуанми
7
Яковенко
7
Яковенко
7
Хуанми
Остались в запасе
Райо Вальекано
Малага
0
Леонель Галеано
ЦЗ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Остались в запасе
0
Леонель Галеано
ЦЗ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
Остались в запасе
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Малага
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Вальекас
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