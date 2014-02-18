Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал Сосьедад
Малага - Реал Сосьедад: обзор матча 18 февраля 2014
Малага
18.02.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
10'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Дуда
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Феррейра
90'
80'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Р. Пардо
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
М. Эль-Хамдауи
71'
63'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Х. Сеферович
63'
Замена
Х. Прието
️️️️
С. Каналес
Замена
Саму
️️️️
А. Яковенко
62'
Замена
Дуда
️️️️
Ф. Портильо
46'
Желтая карточка
Антунеш
39'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Пас отдал
Х. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
11
Пабло Перес
ЦП
14
Саму
ЦП
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
3-4-1-2
13
Кабальеро
5
Антунеш
2
Ангелери
4
Феррейра
10
Дардер
12
Тиссоне
4
Камачо
7
Яковенко
20
Портильо
77
Эль-Хамдауи
39
Амрабат
4-2-1-3
1
Браво
2
Сальдуа
26
Мартинес
15
Ансотеги
3
Анхель
14
Пардо
5
Бергара
20
Каналес
7
Гризманн
9
Сеферович
10
Вела
7
Яковенко
14
Саму
14
Саму
7
Яковенко
20
Портильо
17
Дуда
17
Дуда
20
Портильо
77
Эль-Хамдауи
24
Санта Крус
24
Санта Крус
77
Эль-Хамдауи
14
Пардо
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Пардо
20
Каналес
10
Прието
10
Прието
20
Каналес
9
Сеферович
17
Зурутуса
17
Зурутуса
9
Сеферович
Остались в запасе
Малага
Реал Сосьедад
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
11
Пабло Перес
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
11
Пабло Перес
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Малага - Реал Сосьедад
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+