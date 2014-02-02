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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 02 февраля 2014
Малага
02.02.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 2
Завершен
Севилья
31'
Дуда (П)
77'
Саму
84'
Дуда
49'
К. Бакка
66'
Ф. Фасио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
Желтая карточка
Дуда
85'
ГОЛ! 3:2!
Дуда
Пас отдал
П. Перес
84'
78'
Желтая карточка
К. Бакка
ГОЛ! 2:2!
Саму
Пас отдал
М. Эль-Хамдауи
77'
76'
Желтая карточка
В. Иборра
75'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Витоло
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Хуанми
72'
Замена
П. Перес
️️️️
Ф. Тиссоне
72'
66'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Фасио
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
Саму
️️️️
Элизеу
64'
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Бакка
Пас отдал
В. Иборра
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Антонио Рейес
46'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Коке
Желтая карточка
Элизеу
45'
Желтая карточка
Антунеш
41'
36'
Желтая карточка
Витоло
34'
Желтая карточка
А. Морено
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Дуда
31'
29'
Желтая карточка
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
11
Пабло Перес
ЦП
14
Саму
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кабальеро
5
Антунеш
20
Санчес
4
Феррейра
19
Элизеу
18
Гамес
4
Камачо
12
Тиссоне
17
Дуда
7
Хуанми
39
Амрабат
3-2-3-1-1
34
Бету
3
Наварро
17
Фасио
2
Пареха
23
Коке
5
Морено
19
Рейес
10
Иборра
11
Ракитич
7
Витоло
70
Бакка
12
Тиссоне
11
Перес
11
Перес
12
Тиссоне
19
Элизеу
14
Саму
14
Саму
19
Элизеу
7
Хуанми
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
7
Хуанми
23
Коке
90
Фигейраш
90
Фигейраш
23
Коке
7
Витоло
90
Черышев
90
Черышев
7
Витоло
19
Рейес
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Рейес
Остались в запасе
Малага
Севилья
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
20
Франциско Портильо
ПВ
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Малага - Севилья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Ла Росаледа
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