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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Малага
Атлетик - Малага: обзор матча 14 апреля 2014
Атлетик
14.04.2014, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 33 тур
3 : 0
Завершен
Малага
4'
А. Адурис
46'
А. Адурис
62'
А. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Малага
Замена
У. Альбисуа
️️️️
М. Сусаета
86'
Замена
Х. Этчейта
️️️️
Э. Моран
85'
82'
Желтая карточка
А. Яковенко
78'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Р. Санта Крус
78'
Замена
Э. Рескальдани
️️️️
Н. Амрабат
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Эррера
77'
ГОЛ! 3:0!
А. Эррера
Пас отдал
А. Итурраспе
62'
57'
Желтая карточка
Хуанми
46'
Замена
А. Яковенко
️️️️
П. Перес
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
46'
45'
+1
Желтая карточка
Велигтон
42'
Желтая карточка
П. Перес
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
11
Пабло Перес
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Малага
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
51
Ираола
14
Сусаета
21
Эррера
8
Итурраспе
39
Моран
10
Муньяин
20
Адурис
4-3-3
13
Кабальеро
3
Велигтон
5
Антунеш
2
Ангелери
19
Элизеу
4
Камачо
10
Дардер
11
Перес
39
Амрабат
7
Хуанми
24
Санта Крус
14
Сусаета
34
Альбисуа
34
Альбисуа
14
Сусаета
39
Моран
3
Этчейта
3
Этчейта
39
Моран
21
Эррера
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
21
Эррера
39
Амрабат
7
Рескальдани
7
Рескальдани
39
Амрабат
11
Перес
7
Яковенко
7
Яковенко
11
Перес
24
Санта Крус
20
Портильо
20
Портильо
24
Санта Крус
Остались в запасе
Атлетик
Малага
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Малага
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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