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Мартин Петров
Статистика
Мартин Петров - статистика
Завершил карьеру
15 января 1979 (47), Вратса
#19 | Полузащитник
175 см | 76 кг
Болгария
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
2 : 0
19.05.2013
Эспаньол
85' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3 : 0
05.05.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
28.04.2013
Гранада
56' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
0 : 2
21.04.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
3 : 3
13.04.2013
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0 : 2
07.04.2013
Эспаньол
87' - 90'
90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 2
31.03.2013
Реал Сосьедад
81' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
17.03.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
2 : 0
09.03.2013
Эспаньол
71' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
0 : 0
03.03.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
1 : 0
24.02.2013
Эспаньол
66' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 0
17.02.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 4
10.02.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
3 : 2
02.02.2013
Леванте
74' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0 : 0
26.01.2013
Эспаньол
75' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 2
18.01.2013
Мальорка
Был в запасе
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