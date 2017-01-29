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Эмануэле Терранова
Статистика
Эмануэле Терранова - статистика
Завершил карьеру
14 апреля 1987 (39)
#20 | Защитник
180 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
0 : 2
29.01.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4 : 1
15.01.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0 : 0
08.01.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
4 : 3
22.12.2016
Сассуоло
65' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0 : 1
18.12.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3 : 0
04.12.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1 : 1
28.11.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 2
20.11.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 3
06.11.2016
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
2 : 1
30.10.2016
Сассуоло
1' - 81'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 3
26.10.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
16.10.2016
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
4 : 3
02.10.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 0
25.09.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
2 : 1
21.09.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
2 : 0
18.09.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
3 : 1
10.09.2016
Сассуоло
Был в запасе
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