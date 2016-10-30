Эмануэле Терранова - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Эмануэле
|Фамилия
|Терранова
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Эмануэле
|Фамилия
|Терранова
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|15.01.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Палермо (Палермо)
|08.01.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Торино (Турин)
|22.12.2016
|65' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|4:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Интер (Милан)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|28.11.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.11.2016
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Аталанта (Бергамо)
|30.10.2016
|1' -81'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.10.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Рома (Рим)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|02.10.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)