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    Эмануэле Терранова - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Эмануэле
    Фамилия Терранова
    Команда Бари
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Ювентус (Турин)
    15.01.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Палермо (Палермо)
    08.01.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Торино (Турин)
    22.12.2016 65' -90' Кальяри (Кальяри) 4:3 Сассуоло (Сассуоло)
    18.12.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Интер (Милан)
    04.12.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    28.11.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    20.11.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    06.11.2016 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Аталанта (Бергамо)
    30.10.2016 1' -81' Лацио (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    26.10.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Рома (Рим)
    16.10.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    02.10.2016 Был в запасе Милан (Милан) 4:3 Сассуоло (Сассуоло)
    25.09.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Удинезе (Удине)
    21.09.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.09.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:0 Дженоа (Генуя)
    10.09.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
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