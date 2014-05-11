Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэтти Фраят - статистика

Завершил карьеру
5 марта 1986 (40)
#7 | Нападающий
180 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
10
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 2
11.05.2014
Эвертон
54' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
06.05.2014
Халл Сити
46' - 90'
63'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Астон Вилла
3 : 1
03.05.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2 : 2
26.04.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Халл Сити
0 : 3
20.04.2014
Арсенал
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Халл Сити
1 : 0
05.04.2014
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
1 : 0
29.03.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
2 : 1
26.03.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Халл Сити
2 : 0
22.03.2014
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Халл Сити
0 : 2
15.03.2014
Манчестер Сити
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Халл Сити
1 : 1
01.02.2014
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
28.01.2014
Халл Сити
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Норвич Сити
1 : 0
18.01.2014
Халл Сити
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Халл Сити
0 : 2
11.01.2014
Челси
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2 : 0
01.01.2014
Халл Сити
58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6 : 0
28.12.2013
Фулхэм
68' - 90'
74'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Халл Сити
2 : 3
26.12.2013
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Бромвич
1 : 1
21.12.2013
Халл Сити
89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Арсенал
2 : 0
04.12.2013
Халл Сити
Был в запасе
Главные новости
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
2
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+