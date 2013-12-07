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    Александр Линкин - статистика

    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Линкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 1996 (27 лет)
    Рост 188
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2014 80' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.05.2014 79' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    26.04.2014 71' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    18.04.2014 81' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    11.04.2014 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Амкар (мол) (Пермь)
    03.04.2014 90' -90' Академия Кубань (Краснодар) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    29.03.2014 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    16.03.2014 80' -90' Томь (мол) (Томск) 3:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    08.03.2014 85' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    07.12.2013 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:3 Томь (мол) (Томск)
    01.12.2013 82' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    22.11.2013 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    08.11.2013 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:1 Локомотив (мол) (Москва)
    01.11.2013 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    25.10.2013 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 3:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    05.10.2013 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 2:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    25.09.2013 83' -90' Томь (мол) (Томск) 0:1
    23.08.2013 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:3 ЦСКА (мол) (Москва)
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