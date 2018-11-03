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    Йосип Елец - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Йосип
    Фамилия Елец
    Команда Ганновер-96
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2019 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 3:0 Фрайбург (Фрайбург)
    16.03.2019 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    22.12.2018 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Фортуна (Дюссельдорф)
    19.12.2018 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    15.12.2018 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:4 Бавария (Мюнхен)
    09.12.2018 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    01.12.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:2 Герта (Берлин)
    72'
    25.11.2018 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 4:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    09.11.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    03.11.2018 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    27.10.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:2 Аугсбург (Аугсбург)
    20.10.2018 1' -90' Байер (Леверкузен) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    06.10.2018 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 3:1 Штутгарт (Штутгарт)
    30.09.2018 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 4:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    25.09.2018 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    22.09.2018 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 2:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    15.09.2018 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    31.08.2018 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:0 Боруссия (Дортмунд)
    25.08.2018 Был в запасе Вердер (Бремен) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
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