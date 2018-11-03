Йосип Елец - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Елец
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Елец
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2019
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Фортуна (Дюссельдорф)
|19.12.2018
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:4
|Бавария (Мюнхен)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|01.12.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:2
|Герта (Берлин)
|72'
|25.11.2018
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|09.11.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|03.11.2018
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|27.10.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|20.10.2018
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|06.10.2018
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|25.09.2018
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|15.09.2018
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|31.08.2018
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Боруссия (Дортмунд)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)