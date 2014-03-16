|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|12
|1
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|11.05.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.05.2014
|1' -74'
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|60' 71'
|26.04.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|39'
|20.04.2014
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|13.04.2014
|77' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|05.04.2014
|81' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|31.03.2014
|85' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Малага (Малага)
|23.03.2014
|1' -56'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|30' 56'
|16.03.2014
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|08.03.2014
|80' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|90'
|02.03.2014
|83' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|01.11.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|22.09.2013
|50' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Гранада (Гранада)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|01.09.2013
|71' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|18.08.2013
|79' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)