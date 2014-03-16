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    Брайан Родригес - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Родригес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 августа 1986 (36 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 12 1 1 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Бетис (Севилья)
    11.05.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    04.05.2014 1' -74' Альмерия (Альмерия) 3:2 Бетис (Севилья)
    60' 71'
    26.04.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    39'
    20.04.2014 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Бетис (Севилья)
    13.04.2014 77' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Севилья (Севилья)
    05.04.2014 81' -90' Барселона (Барселона) 3:1 Бетис (Севилья)
    31.03.2014 85' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    23.03.2014 1' -56' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    30' 56'
    16.03.2014 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:0 Бетис (Севилья)
    08.03.2014 80' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    90'
    02.03.2014 83' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Бетис (Севилья)
    10.11.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:4 Барселона (Барселона)
    03.11.2013 Был в запасе Малага (Малага) 3:2 Бетис (Севилья)
    01.11.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Леванте (Валенсия)
    22.09.2013 50' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Гранада (Гранада)
    15.09.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    01.09.2013 71' -90' Эспаньол (Барселона) 0:0 Бетис (Севилья)
    18.08.2013 79' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
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