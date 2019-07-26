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    Рамиль Шейдаев - статьи

    #11 | Нападающий
    Имя Рамиль
    Отчество Теймурович
    Фамилия Шейдаев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 марта 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Вес 77
    Стоимость:
    € 900
    тыс
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