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Монца
Бальде Кейта
Новости
€ 800 тыс
Бальде Кейта - новости
Монца
8 марта 1995 (31), Арбусьяс
#17 | Нападающий
181 см | 77 кг
Сенегал | Испания
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Фото
«Монца» продлила контракт с экс-форвардом «Спартака»
2025.06.04 20:05
Ванда Нара потратила деньги Икарди на подарок любовнику
2025.04.15 17:59
11
Экс-вингер «Спартака» перешел в худшую команду Серии А
2025.02.13 20:50
1
Фото
Экс-игрок «Спартака» извинился за секс с Вандой: «Самая большая ошибка в жизни»
2025.02.09 08:39
14
Худшая команда Серии А близка к подписанию экс-нападающего «Спартака»
2025.02.07 15:43
1
Икарди выразил недовольство, что Ванда изменяла ему с экс-игроком «Спартака»
2025.01.10 21:59
10
«Сивасспор» выгнал экс-игрока «Спартака»: футболист прогулял сборы и не отвечал на звонки
2025.01.07 19:14
4
Ванда призналась, что в браке с Икарди спала с экс-футболистом «Спартака»
2024.12.29 10:36
9
Бывшая жена Бальде Кейта рассказала, как экс-спартаковец изменял ей с Вандой Нарой
2024.10.09 23:39
4
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
2024.08.12 19:19
1
В «Спартаке» объяснили, кто принял решение расторгнуть контракт с Бальде
2024.07.06 19:25
3
«Спартак» расторг контракт с Бальде
2024.07.06 14:47
14
«Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим
2024.05.16 12:38
10
«Эспаньол» отказался от выкупа Бальде, форвард вернется в «Спартак»
2024.05.14 08:37
1
«Спартак» занялся трудоустройством двух нападающих
2024.04.29 10:23
4
Зарема недовольна действиями «Спартака» по Бальде и Николсону
2024.02.02 16:11
2
Дом спартаковца Бальде ограбили в Испании, взяв его мать в заложники
2023.12.17 00:01
5
«Спартак» сможет зимой вернуть из аренды двух игроков
2023.11.03 13:17
3
Кузьмичев оценил необходимость возвращения Николсона и Бальде в «Спартак»
2023.10.26 15:01
2
Абаскаль объяснил уход Николсона и Бальде из «Спартака»
2023.09.15 13:06
5
Агент Бальде: «Я был абсолютно против ухода из «Спартака»
2023.09.02 16:30
1
Зарема назвала трансферную ошибку «Спартака»
2023.09.02 13:13
11
Фото
«Спартак» объявил об уходе форварда в «Эспаньол»
2023.09.01 22:33
3
«Эспаньол» зарегистрировал трансфер Бальде из «Спартака»
2023.09.01 18:59
3
Подробности трансфера Бальде из «Спартака» в «Эспаньол»
2023.09.01 17:57
2
Бальде близок к переходу из «Спартака» в испанский клуб
2023.09.01 16:40
2
Два форварда могут сегодня покинуть «Спартак»
2023.09.01 15:38
10
Агент Бальде рассказал, в каком клубе будет играть его клиент
2023.09.01 11:52
2
Президент «Лилля»: «Мы предложили 20 миллионов за Бальде. Шутка!»
2023.08.31 16:49
2
Бальде может уйти из «Спартака» во французский клуб
2023.08.31 10:15
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