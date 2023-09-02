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    Зарема назвала трансферную ошибку «Спартака»

    Зарема Салихова считает, что «Спартак» ошибся, подписав нападающего Бальде Кейта.

    Супруга Леонида Федуна призналась, что отговаривала руководство клуба от трансфера сенегальца.

    «По Бальде было изначально понятно, что это агентский трансфер. Я была очень удивлена, когда узнала, что «Спартак» подписывает этого игрока, пыталась отговорить.

    Даже в «Кальяри» он не проходил в состав, будучи четвертым на замену. Оказалось, что еще и с дисквалификацией взяли», – сказала Зарема.

    • В пятницу Бальде отдали в аренду «Эспаньолу».
    • Форвард провел в «Спартаке» один год.
    • Его статистика: 19 матчей, 4 гола, 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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    02.09.2023 13:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      Алексей-К-google 3 сентября, 09:21

      Эти двое достчаточно попортили крови Спартаку, так что пусть оставят свои советы при себе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +481

      Земля плоская 3 сентября, 00:22

      Зато с самой заремой не ошиблись, пусть еще поработает, сами знаете чем!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9990

      САДЫЧОК 2 сентября, 15:51

      Спартаку нужен Сперцян !
      Вместо него можно продать пол команды Джикию , Бальде , Игнатова , Литвинова , Николсона Денисова и др.

      0
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      ...
      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > САДЫЧОК 2 сентября, 20:54

      Ну во первых вопрос с Бальде и Николсоном решен, а во вторых - что за хрень ты написал (((

      0
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 2 сентября, 14:43

      Это уже глупый базар. Абаскаль его просто не ставил, а когда играл, Кейта выглядел неплохо. Абаскальная игра в автобус и контратаки не позволяет держать много игроков в нападении. Задолбал своими экспериментами и поисками. Пока не поздно, надо найти тренера по опытнее.

      0
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      ...
      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > NewLife 2 сентября, 14:49

      Автобус ??? - Про Спартак ли идет речь ??? В чем угодно можно упрекнуть Спартак, но уж только НИКАК ни в игре "в автобус" !!! (

      2
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      ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife > VVM1964 2 сентября, 15:47

      Да, Спартак так играет: либо 5 в защите и автобус, либо полная авоська.

      0
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      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > NewLife 2 сентября, 20:53

      Видимо мы смотрим разные матчи ...

      0
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > VVM1964 2 сентября, 22:29

      Не умеете вы дискутировать истинно по спартаковски - страстно , бескомпромиссно , с дракой .

      0
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 2 сентября, 14:35

      В срамтаке 2/3 состава трансферная ошибка. Доят все кому не лень мазутный проект. А вот одна из главных ошибок сви ней это допуск до кормушки эскортницы. Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +8685

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 2 сентября, 15:03

      ты что опять из дурдома сбежал ?

      3
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      Рейтинг: +481

      Земля плоская > ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 00:23

      Пока течет мазут по трубам, то грех не подоить!!!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 2 сентября, 14:33

      Природа признала свою ошибку - это зарема .

      3
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      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > Айболид 2 сентября, 14:51

      Смешной ты, однако - уже и до природы добрался и её "лечить" начал !!! )))

      2
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > VVM1964 2 сентября, 14:57

      Тревога ! Все боты на защиту королевы-матки !

      1
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      ...
      Рейтинг: +9990

      САДЫЧОК > Айболид 2 сентября, 15:53

      Про , футбол Слабо , писать ?
      Как, базарная баба Клёпа !

      2
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      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > Айболид 2 сентября, 20:57

      Да какая защита - она в ней не нуждается, просто смешно и срамно смотреть на дебилов, перед мордой которых махнут "красной тряпкой" и они тут как тут !(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > VVM1964 2 сентября, 22:13

      Это ты про себя и твоих подружек , которые увидели в новостях слово "Зенит" ?

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