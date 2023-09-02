Зарема назвала трансферную ошибку «Спартака»

Эти двое достчаточно попортили крови Спартаку, так что пусть оставят свои советы при себе
Зарема Салихова считает, что «Спартак» ошибся, подписав нападающего Бальде Кейта.
Супруга Леонида Федуна призналась, что отговаривала руководство клуба от трансфера сенегальца.
«По Бальде было изначально понятно, что это агентский трансфер. Я была очень удивлена, когда узнала, что «Спартак» подписывает этого игрока, пыталась отговорить.
Даже в «Кальяри» он не проходил в состав, будучи четвертым на замену. Оказалось, что еще и с дисквалификацией взяли», – сказала Зарема.
- В пятницу Бальде отдали в аренду «Эспаньолу».
- Форвард провел в «Спартаке» один год.
- Его статистика: 19 матчей, 4 гола, 1 ассист.
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