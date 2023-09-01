Агент Бальде рассказал, в каком клубе будет играть его клиент

Скорей всего ничего экстраординарного не произойдет. Бальде все устраивает в Спартаке.
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о будущем футболиста.
«Будущее Бальде? Думаю, он останется в «Спартаке», если не произойдет ничего экстраординарного», – сказал Пасторелло.
- Рыночная стоимость форварда «Спартака» – 2,5 млн евро.
- В новом сезоне он поучаствовал в 3 матчах (100 минут) без голевых действий.
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