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    • Агент Бальде рассказал, в каком клубе будет играть его клиент

    Агент Бальде рассказал, в каком клубе будет играть его клиент

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о будущем футболиста.

    «Будущее Бальде? Думаю, он останется в «Спартаке», если не произойдет ничего экстраординарного», – сказал Пасторелло.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.09.2023 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 1 сентября, 16:09

      Скорей всего ничего экстраординарного не произойдет. Бальде все устраивает в Спартаке.

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      Рейтинг: +666

      НикКин 1 сентября, 13:01

      Каком клубе будет играть в ночном епть он будет играть им нах ваш футбол не нужен в у нас можно просто так бабки зарабатывать придумали тоже футбол играть

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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 1 сентября, 12:20

      Такой неликвид могут подобрать только хряки! Гыгыгы

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