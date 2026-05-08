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Серия А 2026/2027
Команды
Монца
Бальде Кейта
Статистика
€ 800 тыс
Бальде Кейта - статистика
Монца
8 марта 1995 (31), Арбусьяс
#17 | Нападающий
181 см | 77 кг
Сенегал | Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Монца
20
2
2
9
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Монца
2 : 2
08.05.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Мантова
3 : 2
01.05.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Монца
1 : 0
24.04.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Сампдория
0 : 3
17.04.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Катанцаро
1 : 1
06.04.2026
Монца
52' - 76'
76'
Италия. Серия В, 31 тур
Реджана 1919
0 : 0
17.03.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Монца
3 : 0
14.03.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Специя
4 : 2
07.03.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Чезена
1 : 3
03.03.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Монца
2 : 0
27.02.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Каррарезе
0 : 1
21.02.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Монца
2 : 1
15.02.2026
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Зюйдтироль
0 : 0
11.02.2026
Монца
64' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Монца
2 : 1
08.02.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Падова
1 : 2
01.02.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Монца
3 : 0
24.01.2026
Пескара
1' - 46'
2'
Италия. Серия В, 20 тур
Монца
2 : 2
17.01.2026
Фрозиноне
46' - 90'
83'
Италия. Серия В, 19 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
10.01.2026
Монца
1' - 62'
27'
Италия. Серия В, 18 тур
Модена
1 : 2
26.12.2025
Монца
1' - 90'
65'
18'
Италия. Серия В, 17 тур
Монца
4 : 1
20.12.2025
Каррарезе
1' - 67'
Италия. Серия В, 16 тур
Венеция
2 : 0
13.12.2025
Монца
63' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Монца
1 : 1
08.12.2025
Зюйдтироль
1' - 69'
Италия. Серия В, 14 тур
Юве Стабиа
2 : 2
30.11.2025
Монца
61' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Пескара
0 : 2
09.11.2025
Монца
1' - 58'
27'
16'
Италия. Серия В, 11 тур
Монца
1 : 0
02.11.2025
Специя
1' - 68'
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
0 : 3
28.10.2025
Монца
1' - 61'
30'
Италия. Серия В, 9 тур
Монца
3 : 1
25.10.2025
Реджана 1919
1' - 57'
29'
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
0 : 1
18.10.2025
Монца
1' - 71'
38'
24'
Италия. Серия В, 7 тур
Монца
2 : 1
04.10.2025
Катанцаро
1' - 76'
Италия. Серия В, 6 тур
Эмполи
1 : 1
01.10.2025
Монца
29' - 90'
49'
Италия. Серия В, 3 тур
Авеллино
2 : 1
12.09.2025
Монца
73' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Бари
1 : 1
31.08.2025
Монца
75' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
1 : 0
23.08.2025
Мантова
69' - 90'
90'
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