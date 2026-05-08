Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Турция. Суперлига 2024/2025 Зимний кубок РПЛ 2023 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Сегунда 2023/2024 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Кубок африканских наций 2017 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014