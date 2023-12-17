Дом спартаковца Бальде ограбили в Испании, взяв его мать в заложники

Нападающий «Эспаньола» Бальде Кейта стал жертвой грабителей. Они напали на его дом в Испании.

В доме была только мама игрока, которую на время нападения заперли в комнате. Грабителей было трое. Они забрали драгоценные вещи и скрылись. Женщина выбралась из комнаты самостоятельно после ухода преступников и обратилась в полицию.