Дом спартаковца Бальде ограбили в Испании, взяв его мать в заложники

Это Соболев Джикия и Зобнин сто % . Взяли то что им должно принадлежать . То есть зарплата чела который толком не играл .
Нападающий «Эспаньола» Бальде Кейта стал жертвой грабителей. Они напали на его дом в Испании.
В доме была только мама игрока, которую на время нападения заперли в комнате. Грабителей было трое. Они забрали драгоценные вещи и скрылись. Женщина выбралась из комнаты самостоятельно после ухода преступников и обратилась в полицию.
- 28-летний Кейта летом должен вернуться из аренды в «Спартак».