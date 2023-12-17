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    • Дом спартаковца Бальде ограбили в Испании, взяв его мать в заложники

    Дом спартаковца Бальде ограбили в Испании, взяв его мать в заложники

    Нападающий «Эспаньола» Бальде Кейта стал жертвой грабителей. Они напали на его дом в Испании.

    В доме была только мама игрока, которую на время нападения заперли в комнате. Грабителей было трое. Они забрали драгоценные вещи и скрылись. Женщина выбралась из комнаты самостоятельно после ухода преступников и обратилась в полицию.

    • 28-летний Кейта летом должен вернуться из аренды в «Спартак».

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    Источник: LA Vie Senegalaise

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1419

      JIEGEHDA 17 минут назад

      Это Соболев Джикия и Зобнин сто % . Взяли то что им должно принадлежать . То есть зарплата чела который толком не играл .

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