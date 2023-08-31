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    Бальде может уйти из «Спартака» во французский клуб

    У нападающего «Спартака» Бальде Кейта появился вариант продолжения карьеры в Лиге 1.

    Интерес к 28-летнему сенегальцу проявляет «Лилль».

    Французский клуб ищет замену для Мохамеда Байо, рассматривая кандидатуры Бальде и Мартина Брейтуэйта из «Эспаньола».

    • Рыночная стоимость форварда «Спартака» – 2,5 млн евро.
    • В новом сезоне он поучаствовал в 3 матчах (100 минут) без голевых действий.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15977

      Алексей З 1 час назад

      Сомневаюсь что ему спартаковскую зп в Европе предложат, так и будет по Тарасовке шлындать. Балласт.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1464

      SLADE2019 > Алексей З 57 минут назад

      Позволю себе поспорить. Он не балласт. Это тренер не умеет его использовать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9961

      САДЫЧОК 1 час назад

      Его , надо было давно убирать. когда публично выражал недовольство тренером !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3125

      alefreddy 1 час назад

      надо давать ему время но тренер в упор его не видит

      5
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      Рейтинг: +30933

      JTherry 1 час назад

      сегодня в гей-ропе закрывается ТО, можно успеть на подножку "уходящего поезда"...)

      2
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      Рейтинг: +3929

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Понаберут черти кого за дорого, а потом не знают кому сбагрить этот неликвид. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +8645

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      палку в задницу и свали

      2
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      Рейтинг: +480

      odessakmv 2 часа назад

      избавляйтесь, раз не нужен

      0
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