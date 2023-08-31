Бальде может уйти из «Спартака» во французский клуб

Сомневаюсь что ему спартаковскую зп в Европе предложат, так и будет по Тарасовке шлындать. Балласт.
У нападающего «Спартака» Бальде Кейта появился вариант продолжения карьеры в Лиге 1.
Интерес к 28-летнему сенегальцу проявляет «Лилль».
Французский клуб ищет замену для Мохамеда Байо, рассматривая кандидатуры Бальде и Мартина Брейтуэйта из «Эспаньола».
- Рыночная стоимость форварда «Спартака» – 2,5 млн евро.
- В новом сезоне он поучаствовал в 3 матчах (100 минут) без голевых действий.
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