Зарема недовольна действиями «Спартака» по Бальде и Николсону

Зарема Салихова считает нерациональными действия «Спартака» в отношении двух форвардов.

«История с Бальде комична и трагична. Якобы ни руководство, ни тренер не знали, что они подписывают четвертого нападающего «Кальяри», который за два года потерял 30 миллионов в стоимости и не был никому нужен даже свободным агентом.

При этом подписывают на высокую зарплату, наверняка ещe и подписной бонус был, агентские выплаты. К тому же, игрок с дисквалификацией, все этому очень удивились. Сейчас это «закрытая история», но контракт-то действующий и выплаты идут регулярно!

Если не подходил Шамар Николсон, то почему бы сразу не продать его, когда после Ваноли его трансферная стоимость была 9 миллионов?

Видимо, в новом контракте у Абаскаля не стоит KPI рост стоимости игроков, поэтому можно пафосно, в стиле Моуринью, говорить о «закрытии истории».

Хотя, на мой взгляд, это функция спортивного директора: решать, нужен игрок в команде или нет?» – сказала Зарема.