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    • Зарема недовольна действиями «Спартака» по Бальде и Николсону

    Зарема недовольна действиями «Спартака» по Бальде и Николсону

    Зарема Салихова считает нерациональными действия «Спартака» в отношении двух форвардов.

    «История с Бальде комична и трагична. Якобы ни руководство, ни тренер не знали, что они подписывают четвертого нападающего «Кальяри», который за два года потерял 30 миллионов в стоимости и не был никому нужен даже свободным агентом.

    При этом подписывают на высокую зарплату, наверняка ещe и подписной бонус был, агентские выплаты. К тому же, игрок с дисквалификацией, все этому очень удивились. Сейчас это «закрытая история», но контракт-то действующий и выплаты идут регулярно!

    Если не подходил Шамар Николсон, то почему бы сразу не продать его, когда после Ваноли его трансферная стоимость была 9 миллионов?

    Видимо, в новом контракте у Абаскаля не стоит KPI рост стоимости игроков, поэтому можно пафосно, в стиле Моуринью, говорить о «закрытии истории».

    Хотя, на мой взгляд, это функция спортивного директора: решать, нужен игрок в команде или нет?» – сказала Зарема.

    • Летом «Спартак» отдал Бальде и Николсона в аренду.
    • Сенегалец в этом сезоне выступает за «Эспаньол», ямаец – за «Клермон».

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    Источник: Metaratings

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    02.02.2024 16:11
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    Комментарии (2)
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    DVOK68
    1706880702
    Не токмо Зарема недовольна...не токмо...
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    NewLife
    1706885544
    Болтунья, не при тебе ли был назначен Эшуорт ?
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