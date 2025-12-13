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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Спартак К
Давид Караев
Новости
€ 550 тыс
Давид Караев - новости
Спартак К
10 марта 1995 (31)
#10 | Нападающий
179 см | 75 кг
Россия | Азербайджан
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Трансферы
Игрок «КАМАЗа» заявил, что Рассказов извинился перед Ревазовым
10 февраля
1
Символическая сборная сезона Первой лиги
2025.12.13 11:28
1
«Рубин» сделал предложение экс-нападающему «Урала» и «Торпедо»
2023.06.29 09:41
Форвард «Торпедо» – о матче со «Спартаком»: «Когда ставят три пенальти за тайм, думаешь: «Как так?»
2023.04.16 19:45
7
«Вся команда должна перебивать пенальти?» Форвард «Торпедо» недоволен судейством в игре с «Ростовом»
2022.09.06 08:15
6
Караев – о Юране: «Как тренер он амбициозный. Как человек – без комментариев»
2022.08.02 10:51
3
Видео
Караев прокомментировал сравнения с Ибрагимовичем после гола «Крыльям»
2022.08.01 20:51
Видео
Караев забил «Крыльям Советов» в стиле Златана
2022.07.31 18:26
5
Фото
Караев – первый летний новичок «Торпедо»
2022.06.07 16:29
Лучший бомбардир «СКА-Хабаровска» Караев перейдет в клуб РПЛ. Он был на сборах ЦСКА
2022.06.07 12:04
Фото
Принадлежащий «Уралу» Караев – лучший игрок ФНЛ в августе
2021.09.09 20:55
Кубок России. «Урал» разгромил ульяновскую «Волгу», у Панюкова дубль
2020.09.16 19:17
«Урал» подписал контракт с нападающим Караевым
2020.06.15 13:42
1
«Татар-информ»: Караев перейдет в «Урал»
2020.06.05 10:26
Караев – об отказе ЦСКА подписывать с ним контракт: «Гончаренко не хотел портить мне карьеру»
2020.02.17 11:16
2
Караев: «Чувствовал, что уже готов играть на уровне ЦСКА. Не знаю, кого что не устроило»
2020.02.13 16:39
9
«Желаем успехов в дальнейшей карьере». ЦСКА поблагодарил Караева за работу на сборах
2020.02.12 15:24
6
Караев вернется в «КАМАЗ». Форвард проходил сборы в ЦСКА
2020.02.12 13:54
4
Гончаренко – о Шкурине и Караеве: «Если нападающие забивают, это всегда хорошо»
2020.02.06 16:25
1
Товарищеские матчи. Голы Шкурина и Караева помогли ЦСКА победить «Ориуэлу», «Уфа» забила пять голов «Айя-Напе»
2020.02.05 15:58
Фото
На сайте ЦСКА появился профиль Караева
2020.01.31 14:53
3
ЦСКА объявил состав на второй зимний сбор. В него включили форварда КАМАЗа Караева
2020.01.29 13:35
2
Тренер ЦСКА Ермакович: «Шкурин и Караев производят приятное впечатление. Другие игроки тоже проводят качественный сбор»
2020.01.22 06:49
1
Гончаренко – о решении пригласить Караева на сбор ЦСКА: «Он произвeл приятное впечатление по тем видео, которые мы смотрели»
2020.01.18 07:23
Sport24: форвард КАМАЗа Караев поедет на сбор с ЦСКА. Он забил «Спартаку» в Кубке России
2019.12.23 18:32
2
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
2016.02.07 06:20
1
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
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Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
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Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
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Помощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
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«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
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Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
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Талалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
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