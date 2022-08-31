Давид Караев - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Отчество
|Сосланович
|Фамилия
|Караев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Давид
|Отчество
|Сосланович
|Фамилия
|Караев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 78'
|Торпедо
|0:1
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|05.03.2023
|1' - 73'
|Краснодар
|2:2
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|9'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|6
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|26.11.2022
|1' -73'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|1' -67'
|Торпедо (Москва)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|56'
|28.09.2022
|1' -80'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|68'
|14.09.2022
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|54'
|31.08.2022
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|31'