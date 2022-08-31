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    Давид Караев - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Давид
    Отчество Сосланович
    Фамилия Караев
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 марта 1995 (28 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 78' Торпедо 0:1 Урал Россия. Премьер-лига, 19 тур
    05.03.2023 1' - 73' Краснодар 2:2 Торпедо Россия. Премьер-лига, 18 тур
    9'
    26.02.2023 1' - 90' Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 6 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    26.11.2022 1' -73' Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    22.11.2022 1' -67' Торпедо (Москва) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    56'
    28.09.2022 1' -80' Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    68'
    14.09.2022 46' -90' Сочи (Сочи) 1:3 Торпедо (Москва)
    54'
    31.08.2022 1' -90' Торпедо (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
    31'
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