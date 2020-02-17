Караев – об отказе ЦСКА подписывать с ним контракт: «Гончаренко не хотел портить мне карьеру»

Форвард КАМАЗа Давид Караев отреагировал на новость, что ЦСКА не захотел заключать с ним контракт из-за лишнего веса.

Издание «Бизнес Online» сообщало, что лишние килограммы вынудили армейцев отказаться от услуг 24-летнего футболиста.

Нападающий провeл с московской командой два сбора, а на третий его не позвали, объявив о возвращении в КАМАЗ.

– Килограмм-полтора лишний есть у любого футболиста, особенно после отпуска. Проблема, непрофессионализм – это уже пять-десять лишних килограмм. Я со своим весом всегда справлялся и ни разу не выходил на матчи с избытком.

– Гончаренко тебе сразу сказал скинуть?

– Я приехал с игровым весом – с которым выступал в ПФЛ. После обследования Виктор Михайлович подошел: «Давид, кое-что надо подправить». Пообщались на эту тему, я принял все как должное и скинул. Вообще не сказал бы, что я умирал, чтобы сбросить. Работал, как все, и через тренировки пара лишних кило сами ушли. Тяжелее всего было психологически, все-таки это другой уровень. Но вроде бы я справился.

– Ты действительно не подошел ЦСКА из-за веса?

– Ни от тренера, ни от руководства, ни от тех, кто занимался вопросом моего будущего, я не услышал таких претензий. Состоялся личный разговор с Гончаренко, мне объяснили причины, почему решили меня не оставлять. Игровые моменты, не буду их выносить. Гончаренко объяснил, как будет для меня и для ЦСКА. Даже хорошо, что он сказал все открыто и честно.

– Коротко перескажешь?

– Гончаренко не хотел портить мне карьеру. Чтобы я не сидел на замене, не получая игровой практики.

– Ты этого сам не хотел?

– Я хотел в любом случае остаться. Но раз тренер так объяснил ситуацию и посоветовал подыскать другую команду, а не сидеть на лавке – значит, так лучше.