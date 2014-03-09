Роберт Дарбинян - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Роберт
|Отчество
|Меликович
|Фамилия
|Дарбинян
|Команда
|Ширак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|171
|Вес
|70
|Имя
|Роберт
|Отчество
|Меликович
|Фамилия
|Дарбинян
|Команда
|Ширак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|171
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|26
|1
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|02.05.2014
|1' -55'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5'
|24.04.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.04.2014
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|71'
|10.04.2014
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|80'
|04.04.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.03.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|23.03.2014
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|14.03.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.03.2014
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12'
|30.11.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|08.11.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|31'
|03.11.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.10.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|28.09.2013
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|24.09.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|56' 71'
|20.09.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|13.09.2013
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|4'
|31.08.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|24.08.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|16'
|17.08.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.08.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|27.07.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|21.07.2013
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)