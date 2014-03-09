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    Роберт Дарбинян - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Роберт
    Отчество Меликович
    Фамилия Дарбинян
    Команда Ширак
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 октября 1995 (27 лет)
    Рост 171
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 26 1 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2014 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    02.05.2014 1' -55' Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    5'
    24.04.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Амкар (мол) (Пермь)
    18.04.2014 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    71'
    10.04.2014 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    80'
    04.04.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    30.03.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    23.03.2014 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    14.03.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    09.03.2014 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    12'
    30.11.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    08.11.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    31'
    03.11.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.10.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    28.09.2013 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    24.09.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    56' 71'
    20.09.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    13.09.2013 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    4'
    31.08.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:3 Академия Кубань (Краснодар)
    24.08.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    16'
    17.08.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    03.08.2013 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    27.07.2013 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    21.07.2013 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
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