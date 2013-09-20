Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Урал (мол)
Кр. Советов (мол) - Урал (мол): обзор матча 20 сентября 2013
Кр. Советов (мол)
20.09.2013, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
5 : 1
Завершен
Урал (мол)
22'
В. Кузьмичев
23'
Э. Махмудов
56'
В. Пестрячев
78'
А. Елисеев
90+1'
В. Пестрячев
20'
А. Герк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Урал (мол)
ГОЛ! 5:1!
В. Пестрячев
90'
+1
Замена
Д. Мелихов
️️️️
М. Палиенко
86'
83'
Замена
И. Клюев
️️️️
А. Тимофеев
82'
Желтая карточка
Р. Набиуллин
80'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
И. Шамов
Замена
А. Бочаров
️️️️
С. Давыдов
80'
ГОЛ! 4:1!
А. Елисеев
78'
Замена
С. Обивалин
️️️️
С. Божин
74'
72'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
А. Соболев
69'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
А. Герк
65'
Замена
М. Филиппов
️️️️
А. Дорожинский
ГОЛ! 3:1!
В. Пестрячев
56'
46'
Замена
А. Омарбеков
️️️️
А. Щаницин
Замена
В. Пестрячев
️️️️
И. Максимов
46'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Э. Махмудов
46'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
В. Кузьмичев
46'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
И. Таранов
46'
39'
Замена
М. Сергеев
️️️️
Н. Иванов
ГОЛ! 2:1!
Э. Махмудов
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Кузьмичев
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Герк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
43
Олег Роганов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
19
Ильмир Шамов
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Кр. Советов (мол)
71
Владислав Лялякин
ВР
31
Алексей Федоров
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
97
Даниил Мелихов
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
11
Максим Сергеев
ЦФ
4-4-1-1
1
Вавилин
47
Дарбинян
0
Таранов
47
Божин
2
Григорян
87
Максимов
8
Махмудов
28
Кузьмичев
43
Роганов
99
Палиенко
69
Давыдов
3-5-1-1
13
Тимофеев
83
Набиуллин
32
Дорожинский
93
Герасимов
19
Шамов
94
Кашкаров
4
Сабирзянов
8
Герк
10
Иванов
13
Щаницин
0
Соболев
99
Палиенко
97
Мелихов
97
Мелихов
99
Палиенко
47
Божин
88
Обивалин
88
Обивалин
47
Божин
87
Максимов
41
Пестрячев
41
Пестрячев
87
Максимов
69
Давыдов
21
Бочаров
21
Бочаров
69
Давыдов
0
Таранов
13
Верховцов
13
Верховцов
0
Таранов
28
Кузьмичев
32
Баляйкин
32
Баляйкин
28
Кузьмичев
8
Махмудов
4
Елисеев
4
Елисеев
8
Махмудов
0
Соболев
71
Гулиев
71
Гулиев
0
Соболев
19
Шамов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
19
Шамов
8
Герк
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
8
Герк
32
Дорожинский
42
Филиппов
42
Филиппов
32
Дорожинский
10
Иванов
11
Сергеев
11
Сергеев
10
Иванов
13
Щаницин
38
Омарбеков
38
Омарбеков
13
Щаницин
13
Тимофеев
44
Клюев
44
Клюев
13
Тимофеев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Урал (мол)
71
Владислав Лялякин
ВР
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
71
Владислав Лялякин
ВР
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Денис Савин
(Ленинградская область)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Кр. Советов (мол)
Урал (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+