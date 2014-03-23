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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 23 марта 2014
Зенит (мол)
23.03.2014, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
26'
В. Зинков
64'
В. Ефимов
30'
С. Обивалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
Д. Чистяков
88'
Желтая карточка
В. Зинков
79'
Желтая карточка
П. Барбашов
78'
Желтая карточка
С. Жалобков
75'
Желтая карточка
П. Осипов
74'
Замена
П. Долгов
️️️️
Е. Марков
73'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
А. Симонян
71'
Желтая карточка
А. Симонян
70'
ГОЛ! 2:1!
В. Ефимов
64'
63'
Замена
Д. Мелихов
️️️️
С. Давыдов
Замена
П. Осипов
️️️️
Е. Серенков
61'
Замена
П. Барбашов
️️️️
П. Назимов
60'
46'
Замена
А. Федоров
️️️️
И. Кечаев
46'
Замена
И. Максимов
️️️️
В. Кузьмичев
46'
Замена
А. Бочаров
️️️️
А. Клягин
46'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
А. Делькин
30'
ГОЛ! 1:1!
С. Обивалин
ГОЛ! 1:0!
В. Зинков
26'
Желтая карточка
Е. Марков
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
29
Михаил Мжельский
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Кр. Советов (мол)
36
Илья Кечаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
33
Александр Клягин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
40
Павел Барбашов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
64
Эрнест Лукив
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
4-2-1-3
29
Мжельский
75
Ребенко
56
Яковлев
78
Чистяков
72
Жалобков
60
Серенков
5
Зинков
10
Симонян
20
Марков
98
Ефимов
43
Назимов
3-2-2-1-2
36
Кечаев
88
Обивалин
3
Васильев
2
Григорян
47
Дарбинян
13
Почивалин
33
Клягин
28
Кузьмичев
99
Палиенко
90
Делькин
69
Давыдов
43
Назимов
40
Барбашов
40
Барбашов
43
Назимов
60
Серенков
73
Осипов
73
Осипов
60
Серенков
10
Симонян
97
Ходаковский
97
Ходаковский
10
Симонян
20
Марков
91
Долгов
91
Долгов
20
Марков
33
Клягин
21
Бочаров
21
Бочаров
33
Клягин
90
Делькин
41
Пестрячев
41
Пестрячев
90
Делькин
69
Давыдов
97
Мелихов
97
Мелихов
69
Давыдов
36
Кечаев
31
Федоров
31
Федоров
36
Кечаев
28
Кузьмичев
87
Максимов
87
Максимов
28
Кузьмичев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
64
Эрнест Лукив
ЦП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
17
Сергей Сипатов
ЦФ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
Остались в запасе
64
Эрнест Лукив
ЦП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
17
Сергей Сипатов
ЦФ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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