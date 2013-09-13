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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 13 сентября 2013
Краснодар (мол)
13.09.2013, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
3 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
27'
Н. Комличенко
43'
И. Борисов
79'
В. Черов (П)
46'
А. Клягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Д. Кузьмичёв
️️️️
Д. Новак
90'
Замена
А. Марченко
️️️️
И. Борисов
85'
81'
Желтая карточка
А. Концедалов
81'
Замена
И. Максимов
️️️️
А. Клягин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Черов
79'
78'
Вторая желтая
П. Васильев
72'
Замена
А. Бочаров
️️️️
М. Палиенко
63'
Желтая карточка
М. Палиенко
63'
Желтая карточка
О. Роганов
Желтая карточка
А. Гамалян
63'
60'
Желтая карточка
П. Васильев
Замена
В. Ермаков
️️️️
А. Синицын
60'
Желтая карточка
Н. Комличенко
56'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Н. Комличенко
56'
46'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Елисеев
46'
Замена
С. Толстопятов
️️️️
А. Федоров
Замена
В. Черов
️️️️
Р. Лаборде
46'
Замена
Н. Огурцов
️️️️
Исаэль
46'
Замена
А. Агеев
️️️️
С. Петров
46'
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Клягин
ГОЛ! 2:0!
И. Борисов
43'
36'
Замена
П. Васильев
️️️️
С. Божин
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
27'
4'
Желтая карточка
Р. Дарбинян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
88
Андрей Синицын
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
33
Александр Клягин
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
79
Сергей Дычко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
82
Николай Огурцов
ЦП
84
Дорджи Комушев
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
Кр. Советов (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
3-3-3-1
88
Синицын
81
Нестеренко
2
Новак
46
Гамалян
77
Старков
64
Ланин
98
Петров
96
Борисов
88
Исаэль
21
Лаборде
27
Комличенко
4-3-1-2
31
Федоров
2
Григорян
25
Концедалов
47
Божин
47
Дарбинян
33
Клягин
43
Роганов
4
Елисеев
99
Палиенко
90
Делькин
41
Пестрячев
21
Лаборде
2
Черов
2
Черов
21
Лаборде
96
Борисов
48
Марченко
48
Марченко
96
Борисов
88
Исаэль
82
Огурцов
82
Огурцов
88
Исаэль
2
Новак
15
Кузьмичёв
15
Кузьмичёв
2
Новак
98
Петров
76
Агеев
76
Агеев
98
Петров
88
Синицын
45
Ермаков
45
Ермаков
88
Синицын
27
Комличенко
10
Жигулев
10
Жигулев
27
Комличенко
99
Палиенко
21
Бочаров
21
Бочаров
99
Палиенко
31
Федоров
1
Толстопятов
1
Толстопятов
31
Федоров
47
Божин
3
Васильев
3
Васильев
47
Божин
33
Клягин
87
Максимов
87
Максимов
33
Клягин
4
Елисеев
8
Махмудов
8
Махмудов
4
Елисеев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол)
79
Сергей Дычко
ЦЗ
84
Дорджи Комушев
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
Главный тренер
Артур Оленин
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
Остались в запасе
79
Сергей Дычко
ЦЗ
84
Дорджи Комушев
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
Остались в запасе
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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